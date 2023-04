Włoski półfinał LM? Inter na autostradzie do awansu

Kursy TOTALbet: Inter Mediolan – Benfica Lizbona

Bardzo trudno wskazać obecnie drużyną bardziej chimeryczną niż Inter Mediolan. Podopieczni Simone Inzaghiego regularnie kompromitują się w lidze włoskiej, zdobywając zaledwie cztery punkty w siedmiu ostatnich meczach. Tym większe zaskoczenie stanowi tym samym postawa wicemistrzów kraju na arenie międzynarodowej. Mediolańczycy najpierw wyszli z bardzo trudnej grupy, a następnie po wyrównanym dwumeczu udało im się wyeliminować FC Porto. W ćwierćfinale czekała już na nich kolejna portugalska ekipa – Benfica. W tym przypadku wydawało się, że zdecydowanym faworytem będą zawodnicy z Lizbony. Pierwsze, rozgrywane na Estadio da Luz spotkanie odwróciło jednak te wyobrażenia o 180 stopni. Nerazzurri zagrali świetne zawody, zasłużenie wygrywając 2:0. Rezultat tego starcia otworzył krótko po przerwie Nicolo Barella, finalizując znakomite dośrodkowanie Alessandro Bastoniego precyzyjnym strzałem głową. W końcówce drugiego gola strzelił Romelu Lukaku, pewnie egzekwując rzut karny odgwizdany za zagranie ręką Joao Mario. Taki rezultat sprawia, że drużyna prowadzona przez urodzonego w Piacenzie szkoleniowca znalazła się niemal na autostradzie do najlepszej czwórki rozgrywek. W środę dojdzie do rewanżu na Stadio Giuseppe Meazza, a zadaniem Interu będzie przypieczętowanie awansu. Zdaniem TOTALbet są to ogromne szanse, w opinii bukmachera gospodarze będą bowiem dość wyraźnym faworytem tego pojedynku.

Lewandowski kontra Benzema: Piękne kobiety i szybkie fury:

W przypadku portugalskiego zespołu trudno jednak o optymizm. Nie dość, że Benfica do wyjazdowego meczu rewanżowego przeciwko Interowi przystąpi z dwubramkową stratą, dodatkową nie ma większych wątpliwości, że drużyna wpadła w ostatnim czasie w wyraźny dołek. Zespół prowadzony przez Rogera Schmidta przegrywał bowiem każde z trzech ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Orły uległy bowiem – również przed własną publicznością – FC Porto (1:2) w hicie Liga Portugal, a w miniony weekend sensacyjnie wróciły „na tarczy” z wyjazdowego starcia przeciwko ligowemu średniakowi, Chaves. Choć sytuacja w tabeli wciąż jest dla zespołu z Lizbony w miarę komfortowa (cztery „oczka” przewagi nad FC Porto), ewidentny spadek formy może spowodować, że na finiszu będzie jeszcze gorąco. Zanim jednak ekipie prowadzonej przez niemieckiego szkoleniowca przyjdzie walczyć o obronę fotela lidera w rodzimych rozgrywkach, będą oni musieli stawić się w Mediolanie, gdzie w rewanżowym starciu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów zmierzą się z Interem. Eksperci z TOTALbet nie mają większych wątpliwości, że także i tym razem górą powinni być piłkarze z Półwyspu Apenińskiego. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci bowiem 2.15 zł, w przypadku triumfu Benfiki jest to natomiast 3.45 zł. W TOTALbet są pewni również tego, że to Inter awansuje do półfinału. Kurs na to ustalono bowiem na poziomie 1.05, w przypadku lizbończyków jest to z kolei aż 9.25.

Sonda Inter vs Benfica - kto awansuje do półfinału Ligi Mistrzów? Inter Benfica

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Inter – 2.15 remis – 3.65 Benfica – 3.45

Awans:

Inter – 1.05 Benfica – 9.25

Sposób awansu:

Inter w regulaminowym czasie – 1.06

Inter w dogrywce – 19.00

Inter w rzutach karnych – 25.00

Benfica w regulaminowym czasie – 13.00

Benfica w dogrywce – 27.00

Benfica w rzutach karnych – 25.00

Inter strzeli gola:

tak - 1.23 nie - 3.95

Benfica strzeli gola:

tak - 1.38 nie - 2.88

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.