Z samego rana taka wiadomość o Szymonie Marciniaku! Posędziuje Polakowi w Lidze Mistrzów

Szymon Marciniak posędziuje Polakowi w Lidze Mistrzów

We wtorek i środę (18/19 lutego) kibice będą emocjonować się rewanżami w rundzie play-off Ligi Mistrzów UEFA o awans do 1/8 finału. Po pierwszych meczach sytuacja w większości dwumeczów jest otwarta, a niezwykle interesująco zapowiada się starcie AC Milan z Feyenoordem. Tym bardziej dla polskich kibiców ze względu na Jakuba Modera, który po przenosinach do Rotterdamu szybko wskoczył do składu i już w pierwszym meczu wygranym przez jego drużynę 1:0 rozegrał pełne 90 minut. W rewanżu dodatkowym polskim akcentem będzie obecność Szymona Marciniaka, który zadba o prawidłowy przebieg spotkania.

Zbigniew Boniek ostro o ocenach Modera za mecz w LM. Brutalna odpowiedź przyszła błyskawicznie

Dla polskiego sędziego będzie to piąty mecz w tej edycji Ligi Mistrzów. Wcześniej w fazie ligowej prowadził spotkania: Paris Saint-Germain – Atletico Madryt (1:2), Sporting CP – Arsenal (1:5), Atalanta – Real Madryt (2:3) i PSG – Manchester City (4:2). Ostatnio 44-latek sędziował Twente i Besiktasowi w Lidze Europy, a w meczu Milan - Feyenoord po raz pierwszy wystąpi w fazie pucharowej w nowym formacie rozgrywek.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Poza Marciniakiem w obsadzie sędziowskiej znaleźli się też: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (asystenci), Wojciech Myć (sędzia techniczny), Tomasz Kwiatkowski (sędzia VAR) i Niemiec Christian Dingert (asystent VAR). Mecz Milan - Feyenoord o awans do 1/8 finału LM odbędzie się już we wtorek, 18 lutego. Początek o godzinie 18:45! Z pewnością wielu polskich kibiców będzie śledziło poczynania Modera, a także jednego z najlepszych sędziów świata. Przypomnijmy, że faworyzowany Milan do bezpośredniego awansu potrzebuje zwycięstwa co najmniej dwoma golami.