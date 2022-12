Skoki dzisiaj O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj niedziala 11 grudnia 2022 PŚ Titisee-Neustadt O której skoki w niedzielę 11.12

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Skoki dzisiaj to drugi konkurs indywidualny PŚ w Titisee-Neustadt. Na niedzielę zaplanowano również kwalifikacje do tego konkursu. W pierwszym triumfował Słoweniec Anże Lanise, a Dawid Kubacki zajął drugie miejsce. Szósty był Piotr Żyła. Wcześniej Kubacki, lider klasyfikacji generalnej PŚ, wygrał wszystkie trzy serie treningowe i kwalifikacje, rozbudzając apetyty na trzeci w tym sezonie triumf po dwóch zwycięstwach w Wiśle na początku sezonu.

Dawid Kubacki jest faworytem do zwycięstwa dzisiaj, w niedzielnym konkursie PŚ w Titisee-Neustadt. W piątek Polacy radzili sobie ze zmiennym szczęściem. Znów bardzo słabo wypadł Kamil Stoch. Skakał w grupie zawodników, którzy mieli bardzo słabe warunki i nie zakwalifikował się nawet do drugiej serii. W niej błysnęli Piotr Żyła i Dawid Kubacki, który potwierdził wysoką formę, zajmując drugie miejsce. Lider klasyfikacji generalnej PŚ nie ukrywał w piątek, że mimo drugiego miejsca czuje lekki niedosyt. - Błędy to rzecz ludzka. W pierwszej serii mi się przydarzył. Spóźniłem trochę skok na progu i sam pobiłem sobie kijem po kolanie. Do tego pod koniec serii pogorszyły się warunki. Bez tego błędu mógłbym skoczyć kilka metrów dalej przy takim wietrze. Finalnie i tak nie był to zły skok. Była to solidna próba, która na półmetku dawała mi piąte miejsce. Było w porządku, jak na skok z błędem - mówił w rozmowie ze skijumping.pl Kubacki po locie na odległość 130,5 metra. W drugiej serii pokazał klasę i utrzymał pozycję lidera klasyfikacji generalnej.

Rywalizacja miksta przyniosła niestety rozczarowanie. Polacy w składzie Kinga Rajda, Nicole Konderla, Piotr Żyła i Dawid Kubacki zajęli siódme miejsce i stracili blisko dwieście punktów do zwycięzców z Austrii. Dobre skoki Piotra Żyły, Dawida Kubackiego i Nicole Konderli nie wystarczyły do powalczenia choćby o szóstą lokatę. Jak zaprezentują się nasi skoczkowie w niedzielę?

PŚ w Titisee-Neustadt

Niedziela, 11 grudnia

14:30 - Kwalifikacje

15:45 - Konkurs indywidualny

Skoki narciarskie wywołują wciąż duże zainteresowanie, ale pozostają jeszcze w cieniu piłkarskiego mundialu. Jednak będzie się działo, a emocji nie zabraknie – najpierw w Niemczech, potem w Szwajcarii, w Engelbergu. Skoczkowie narciarscy walczą o wyższe premie finansowe niż w poprzednich sezonach. Wczoraj potwierdziło się, że skocznia w Titisee-Neustadt bardzo lubi Polaków. Już pierwsze w historii zawody Pucharu Świata wygrał tam Adam Małysz (1 grudnia 2001 r.). Nazajutrz był drugi. Wygrywał jeszcze dwukrotnie w lutym 2007 r. Po dwa zwycięstwa zaliczyli Kamil Stoch (2013 i 2021) oraz Dawid Kubacki (oba w styczniu 2020 r.). Biało-Czerwoni z siedmioma zwycięstwami są liderami w historii PŚ w tym miejscu. Na skoczni Hochfirst nie ma igelitu ani lodzonych torów najazdu. Śnieg w tych okolicach jeszcze nie padał tej zimy. Zawody rozegrają się dzięki śniegowi zmagazynowanemu poprzedniej zimy i przykrytemu przez lato folią i matami styropianowymi. Skoki w Titisee-Neustadt rozgrywane są na skoczni K125 (HS 142). Jej rekord oficjalny to 148 m (Domen Prevc w 2016 r.), ale nieoficjalny to 150 m, bo tyle pofrunął w 2011 r. Niemiec Maximilian Mechler w Pucharze Kontynentalnym.

Przed nami niedzielne skoki narciarskie w Titisee-Neustadt. Na niedzielę 11 grudnia 2022 zaplanowano kwalifikacje i konkurs indywidualny PŚ. Konkurs mężczyzn zacznie się o godzinie 15.45. Transmisja TV na antenach TVN i Eurosportu 1 oraz w online w Playerze.

Anze Lanisek z trzecim pucharowym zwycięstwem w karierze, Dawid Kubacki na drugim miejscu! #TitiseeNeustadt #skijumpingfamily pic.twitter.com/xPn1h2SPRY— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 9, 2022