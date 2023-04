Obrzydliwy gest Cristiano Ronaldo. Chwycił się za penisa i zrobił to w kierunku kibiców. Chcą jego deportacji

Kibice w Arabii Saudyjskiej szaleją na punkcie Cristiano Ronaldo. Nie ma się w zasadzie czemu dziwić, bo zawodnik Al-Nassr to największa piłkarska gwiazda, jaka występowała w tamtejszej lidze. W dodatku Portugalczyk prezentuje się solidnie i często wpisuje się na listę strzelców, czym jedynie przyciąga jeszcze większą uwagę fanów. Ostatnio jednak dał się poznać z tej gorszej strony i emocje nieco go poniosły. Do niecodziennej sytuacji z udziałem CR7 doszło w starciu jego zespołu z Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo próbował udusić rywala! Chwyt jak z UFC, szokujące nagranie z Portugalczykiem trafiło do sieci

What's up Cristiano Ronaldo ? 👀pic.twitter.com/r6okfJJi5A— VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023

Obrzydliwe zachowanie Ronaldo

W 57. minucie rywalizacji Ronaldo przy walce o górną piłkę wskoczył na plecy rywala, założył mu przedramię na szyję i następnie powalił na murawę, jak rasowy zawodnik mieszanych sztuk walki. Zobaczył za to jedynie żółtą kartkę, co mogło być pewną kontrowersją. Jednak to nie koniec fatalnego zachowania Portugalczyka. W sieci pojawiły się nagrania z momentu, gdy CR7 opuszcza murawę.

Ronaldo złapał się za krocze i...

Widać doskonale, jak Portugalczyk schodząc do tunelu łapie się za krocze i parokrotnie nim "potrząsa". To obraźliwy gest, który był już wykonywany przez innych zawodników i zawsze był potępiany. Fani rywali Al-Nassr żądają nawet deportacji Ronaldo za takie zachowanie. Jeden z członów zarządu klubu stanął w obronie piłkarza. - Ucierpiał z powodu kontuzji. Jego starcie z Gustavo Cuellarem zaczęło się od uderzenia we wrażliwe miejsce. Spekulacje fanów nas nie interesują, mogą myśleć co chcą - powiedział. Jednak bardzo trudno wierzyć w aż takie przypadki...