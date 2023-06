75-letni legendarny trener nadal pracuje. Doszło do porozumienia, zapadła decyzja

Takich zdjęć żony Łukasza Fabiańskiego i piłkarza jeszcze nie widzieliście. Pokazali to po wielu latach

Anglik objął stery zespołu w marcu tego roku, zastępując na stanowisku trenera Patricka Vieire. Mimo, że prowadził zespół w jedynie 10 meczach, jego wyniki były na tyle satysfakcjonujące, że zostało mu że zdecydowano się przedłużyć obecny kontrakt. Jest to jego druga przygoda z Crystal Palace, które miał już okazję trenować od 2017 do 2021 roku.

75-letni legendarny trener nadal pracuje. Roy Hodgson przedłuży kontrakt

Przed zespołem z Selhurst Park, Hodgson prowadził między innymi Liverpool, Inter Mediolan oraz reprezentację Anglii. Do największych sukcesów należy zdobycie 4 mistrzostw Szwecji z Halmstads BK i Malmö FF, mistrzostwa Danii z FC København, dojście do finału Pucharu UEFA z Interem oraz do finału Ligi Europy z Fulham.

W nadchodzącym sezonie jego głównym celem będzie w dalszym ciągu utrzymanie Crystal Palace w Premier League, co poprzednio udało mu się spokojnie osiągnąć. Kończący w sierpniu 76 lat Anglik podpisze kontrakt po powrocie z wakacji.

Roy Hodgson has agreed to stay on as Crystal Palace manager next season. The 75-year-old will sign a new contract when he returns from holiday.🦅 pic.twitter.com/2AU6bEC3Yd— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 26, 2023