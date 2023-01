Angielski gigant zmieni szkoleniowca?! Wszystko już jasne, klamka zapadła

Zamiast czołówki – środek tabeli

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wydawało się, że Liverpool ponownie będzie walczył o czołowe lokaty w Premier League. Wygrany 3:1 pojedynek przeciwko Manchesterowi City o Tarczę Wspólnoty zdawał się to tylko potwierdzać. Potem było już jednak zdecydowanie gorzej. „The Reds” w większości meczów prezentowali się rozczarowująco, a osiągane przez nich wyniki doskonale to obrazują. Podopieczni Juergena Kloppa w 18 meczach uzbierali zaledwie 28 punktów, co daje im obecnie odległe, dziewiąte miejsce w tabeli Premier League. Dość powiedzieć, że do miejsca premiowanego awansem do kolejnej edycji Ligi Mistrzów liverpoolczycy tracą aż 10 „oczek”!

Klopp odejdzie?

Nic zatem dziwnego, że w obliczu fatalnych wyników w mediach zaczęły pojawiać się informacje poddające w wątpliwość dalszą pracę Juergena Kloppa w roli szkoleniowca zespołu. Sam Niemiec podkreślił jednak, że nie ma zamiaru opuszczać zespołu w trudnym momencie, a jego wolą jest dalsza praca na Anfield. - Jeśli nikt nie każe mi odejść, nie zrobię tego. To oznacza, że ​​być może nadszedł moment, w którym musimy zmienić inne rzeczy. Jednak to jest coś na przyszłość. Mam przestrzeń i czas, aby o tym pomyśleć. Teraz trzeba skupić się na lepszej grze w piłkę nożną – podkreślił na konferencji prasowej przed starciem Pucharu Anglii przeciwko Wolverhampton. Biorąc pod uwagę, jak mocną pozycję ma w klubie 55-latek, wydaje się, że jego posada wydaje się być niezagrożona.

Juergen Klopp – przebieg kariery

Juergen Klopp w przeszłości był czynnym piłkarzem, występującym na pozycji obrońcy. Zdecydowanie większą renomę wyrobił sobie jednak jako szkoleniowiec. Pracę z seniorami rozpoczynał w FSV Mainz, a następnie przeniósł się do Borussii Dortmund, z którą dotarł m.in. do finału Ligi Mistrzów. Od października 2015 roku pracuje w Liverpoolu, z którym zdobył chociażby mistrzostwo Anglii czy Ligę Mistrzów. Obecny kontrakt wiąże Niemca z „The Reds” do końca czerwca 2026 roku.