Skandal podczas derbów Londynu! Niewiarygodne, że doszło do tego na boisku, szokujące nagranie [WIDEO]

W ramach 20. kolejki Premier League, na Tottenham Hotspur Stadium spotkały się ekipy "Kogutów" oraz "Kanonierów". Derby północnego Londynu zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a niechęć obu ekip do siebie nawzajem jest widoczna gołym okiem, co niejednokrotnie dodawało barw tym meczom. Nierzadko dochodziło jednak również do sytuacji, które nie powinny mieć miejsca na murawie i ostatnie derby Londynu również były okraszone takimi scenami. Tym razem jednak nie chodziło o zachowanie piłkarzy, a kibiców...

Szokujące sceny podczas derbów Londynu. Kibic zaatakował piłkarza, skandaliczne zachowanie w meczu Tottenham - Arsenal

Po tym, jak golkiper "Kanonierów" Aaron Ramsdale wszedł w potyczkę słowną z Richarlisonem, udał się za swoją bramkę po piłkę. Tu właśnie doszło do niebezpiecznego zachowania, bowiem jeden z kibiców "Kogutów" postanowił wejść na bandy reklamowe i zaatakować bramkarza rywali, kopiąc go w plecy. Ramsdale'a od razu odciągnął kolega z drużyny, a kibica którego wyraźnie poniosło upominał jeden z porządkowych.