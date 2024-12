i Autor: AP Photo Łukasz Fabiański fruwa w bramce West Ham

Łukasz Fabiański show

Anglicy wciąż zachwycają się Polakiem, prześcigają się w komplementach. „Heroiczny!” [WIDEO]

Na boiskach Premier League nie brak reprezentantów Polski. Jakub Kiwior w Arsenalu grywa jednak zdecydowanie rzadziej, niż chciałby on sam i kibice Biało-Czerwonych. Jan Bednarek z kolei w barwach Southampton co prawda pojawia się na murawie częściej, ale głównie po to, by – wraz z kolegami – zebrać „bęcki” od silniejszych rywali („Święci” zamykają tabelę). Znakomicie za to radzi sobie Łukasz Fabiański między słupkami bramki West Hamu United.