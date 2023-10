Arsenal górą w derbach Londynu? Jak co tydzień – hit w lidze angielskiej!

Kursy TOTALbet: Chelsea - Arsenal

Wielomilionowe nakłady na transfery oraz zmiana szkoleniowca nie sprawiły jak do tej pory, że Chelsea wzniosła się na wyższy poziom. Przeciwnie, drużyna pod wodzą Mauricio Pochettino przez długi czas była obiektem licznych drwin i szyderstw. Nie mogło być jednak inaczej, skoro klub wydał w trakcie trzech ostatnich okienek transferowych ponad miliard euro na nowych piłkarzy, a we wrześniu przełożyło się to na zdobycie… jednej bramki. Trzeba natomiast przyznać, że na początku października The Blues zdawali się powolutku wchodzić na właściwe tory. Udało im się bowiem odnieść dwa kolejne zwycięstwa – najpierw pokonali na wyjeździe Fulham (2:0), a kilka dni później, także na wyjeździe, pewnie rozprawili się z Burnley (4:1). Jeśli dodamy do tego domowy triumf w EFL Cup przeciwko Brighton pod koniec września (1:0), możemy już mówić o mini-serii, wynoszącej trzy kolejne wygrane mecze. Pierwszy poważny test formy podopiecznych argentyńskiego szkoleniowca czeka jednak dopiero w najbliższą sobotę. Właśnie wtedy na Stamford Bridge zamelduje się Arsenal, który dzięki ewentualnemu zwycięstwu będzie chciał awansować na fotel lidera Premier League. Choć zwykło się mówić, że derby rządzą się swoimi prawami, nie ma wątpliwości, że faworytem niedzielnego pojedynku będą The Gunners. Podobnie uważają także eksperci z TOTALbet, którzy triumf gości „wycenili” na 2.28, gospodarzy natomiast na 3.22.

Trzeba natomiast obiektywnie stwierdzić, że Kanonierzy w trwającym obecnie sezonie także nie prezentują tak wysokiej dyspozycji, jak miało to miejsce przed kilkoma miesiącami. Faktem jest jednak, że punktują znakomicie – sześć zwycięstw i dwa remisy sprawiają, że zajmują aktualnie pozycję wicelidera angielskiej Premier League, ustępując Tottenhamowi zaledwie gorszym bilansem bramkowym. A warto przy tym podkreślić, że podopiecznych Mikela Artety nie rozpieszczał terminarz – do tej pory mierzyli się już z Manchesterem City (3:1), wspomnianym Tottenhamem (2:2) oraz Manchesterem City, który przed dwoma tygodniami ograli 1:0 po „złotym golu, strzelonym w samej końcówce przez Gabriela Martinellego. W najbliższy weekend ekipę dowodzoną przez hiszpańskiego szkoleniowca czeka kolejna trudna przeprawa, ale jeśli Arsenal chce realnie myśleć o odbiciu tytułu mistrzowskiego z rąk The Citizens, nawet w takich starciach musi iść po pełną pulę. Znając Artetę i jego piłkarzy, właśnie tego możemy się spodziewać – ofensywnej gry i dążenia do wygranej. W opinii ekspertów z TOTALbet jest to zresztą całkiem prawdopodobny scenariusz. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf The Gunners płaci bowiem 2.28 zł. W przypadku zwycięstwa Chelsea potencjalny zarobek wyniesie 3.22 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Chelsea – 3.22 remis – 3.55 Arsenal – 2.28

Podwójna szansa:

1X – 1.61 12 – 1.31 X2 – 1.35

Chelsea strzeli gola:

tak – 1.36 nie – 2.99

Arsenal strzeli gola:

tak – 1.24 nie – 3.80

Strzelec gola:

Nicolas Jackson (Chelsea) – 3.45

Armando Broja (Chelsea) – 3.50

Gabriel Jesus (Arsenal) – 3.55

Eddie Nketiah (Arsenal) – 3.55

Raheem Sterling (Chelsea) – 3.60

Leandro Trossard (Arsenal) – 3.70

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.