Bitwa o Anglię na inaugurację kolejki! Klopp przechytrzy Guardiolę?

Kursy TOTALbet: Manchester City - Liverpool FC

Z całą pewnością można zaryzykować twierdzenie, że Manchester City stał się w ostatnich latach prawdziwym hegemonem Premier League. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę w ostatnich sześciu latach aż pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo kraju, teraz ma natomiast chrapkę na szósty „skalp”. Choć konkurencja bez wątpienia jest bardzo mocna, gracze z niebieskiej części Manchesteru realizują jak do tej pory plan nakreślony przez hiszpańskiego szkoleniowca i po 12 seriach gier prowadzą w ligowej tabeli. Nawet podopiecznym genialnego stratega zdarzały się jednak wpadki – za takie trzeba bowiem uznać wyjazdowe straty punktów przeciwko Wolverhampton (1:2) czy znajdującej się w wyraźnym dołku Chelsea (4:4). Jeśli dodamy do tego porażkę na Emirates Stadium przeciwko Arsenalowi (0:1), wyjdzie nam, że The Citizens mają obecnie znikomą przewagę nad grupą pościgową. Dość powiedzieć, że piąta w stawce Aston Villa traci do lidera zaledwie trzy „oczka”. Nie ma zatem najmniejszych wątpliwości, że sobotnie, hitowe starcie przeciwko Liverpoolowi urasta do miana jednego z najważniejszych podczas trwającej kampanii ligowej. Bukmacherzy z TOTALbet są natomiast przekonani, że to gospodarze wyjdą z tej rywalizacji zwycięsko. Kurs na ich wygraną ustalono bowiem na poziomie 1.75, w przypadku triumfu gości z miasta Beatlesów jest to z kolei 4.30.

Na korzyść The Reds z pewnością nie działa historia najnowsza spotkań pomiędzy tymi drużynami. Jeśli bowiem przyjrzymy się ich ligowej rywalizacji na Etihad Stadium, łatwo dojdziemy do wniosku, że po raz ostatni Liverpool komplet punktów wywiózł z tego terenu w listopadzie 2015 roku. Liverpoolczycy wygrali wówczas 4:1, a łupem bramkowym podzielili się Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Martin Skrtel oraz Eliaquim Mangala (samobój). Honorowe trafienie dla gospodarzy zaliczył natomiast legendarny Sergio Aguero. Od tego czasu podopieczni Juergena Kloppa siedmiokrotnie grali jednak ligowe, wyjazdowe spotkania przeciwko Manchesterowi City – cztery z nich przegrali (część bardzo boleśnie), trzykrotnie starcia te zakończyły się z kolei podziałem punktów. Trzeba przyznać, że także i tym razem zespół prowadzony przez niemieckiego szkoleniowca nie będzie faworytem. Tym bardziej, że postawa jego podopiecznych w meczach wyjazdowych pozostawia wiele do życzenia. O ile bowiem Liverpool przed własną publicznością zanotował w tym sezonie ligowym komplet sześciu zwycięstw, o tyle w delegacjach The Reds zwyciężyli zaledwie dwukrotnie, notując ponadto trzy remisy i ponosząc jedną porażkę. Bilans ten zdecydowanie nie napawa optymizmem, co potwierdzają także kursy przygotowane z okazji zbliżającego się szlagieru przez TOTALbet. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf The Reds płaci bowiem 4.30 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej obecnego lidera Premier League wynosi natomiast 1.75.

