Jakub Kiwior coraz bliżej opuszczenia Arsenalu! Chce go gigant z Serie A, przełomowe informacje z Włoch

O opuszczeniu Arsenalu przez Kiwiora mówi się od dawna. Piłkarz nie miał pewnego miejsca w składzie, ale trener Mikel Arteta był przeciwny sprzedaży swojego obrońcy. Teraz sytuacja mocno się zmieni, za sprawą włoskiego obrońcy Riccardo Calafioriego, mogącego grać na podobnych pozycjach jak Kiwior. Arsenal finalizuje bowiem pozyskanie reprezentanta Włoch, za którego ma zapłacić ponad 50 mln euro. W tej sytuacji pozycja 24-letniego Kiwiora w klubie stanie się jeszcze słabsza i możliwości gry w podstawowym składzie będę jeszcze mniejsze. Odejście z zespołu „Kanonierów” byłoby korzystnym rozwiązaniem dla obu stron.

Trener Jacek Gmoch oceniał EURO i nagle zmienił temat. „Korupcja zniszczyła całe pokolenie trenerów”. Padło nazwisko Michniewicza

Co więcej, według "La Gazzetty dello Sport" sprawa nabrała tempa i Kiwior ma być już po rozmowach z Interem Mediolan, do którego ma trafić. Polak miał się porozumieć z mistrzami Włoch w sprawie indywidualnego kontraktu. Z kolei Arsenalowi, Włosi mieli zaproponować wypożyczenie z opcją wykupu. Kontrakt Kiwiora z londyńskim klubem obowiązuje do 2028 roku. Trafił do niego z włoskiej Spezii w styczniu 2023 roku za 19,5 mln Euro. Kiwior nie potrzebowałby żadnej aklimatyzacji we Włoszech, tym bardziej, że spotka tam kolegę z reprezentacji Piotra Zielińskiego, który jest zawodnikiem "Nerazzurich" od tego sezonu.

Czarne chmury nad Robertem Lewandowskim!? Adwokat wspomniał o karze więzienia. Rozpętała się gigantyczna afera