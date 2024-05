Klopp nazwał tego piłkarza artystą. Grał razem z Robertem Lewandowskim, teraz żegna się z Liverpoolem

To on zastąpi Jurgena Kloppa w Liverpoolu. Klamka zapadła, jest ważne potwierdzenie!

Hiszpan od września 2020 roku reprezentował barwy Liverpoolu do którego trafił z Bayernu Monachium. Tam występował razem z Robertem Lewandowskim, a Polak wiele goli strzelił po podaniach 33-letniego obecnie Alcantary. W sezonie 2019/20 wygrali z Bayernem Ligę Mistrzów. Wcześniej Hiszpan zdobył to trofeum z Barceloną w sezonie 2010/11, gdy zaczynał karierę. Dzisiaj żegna się z klubem z Anfield Road.

- Zanim w ogóle przybył do Liverpoolu, wierzyłem, że jeśli ktoś kocha piłkę nożną, to oglądanie Thiago będzie miało ogromny sens. Technicznie jest bardzo, bardzo dobry. To ogromny talent i posiadanie go w naszym zespole było zaszczytem - powiedział Juergen Klopp, o 46-krotnym reprezentancie Hiszpanii.

- Wiem, że kontuzje były dla niego frustracją. Dla nas także, ponieważ kiedy był dostępny, był niesamowity. To właśnie zapamiętam. To artysta, który będzie malował najpiękniejsze obrazy – dodał niemiecki szkoleniowiec „The Reds”, który po blisko dziewięciu latach pracy w tym klubie, po sezonie zakończy swoją misję. W trwających jeszcze rozgrywkach Premier League, Alcantara z powodu nieustannych problemów ze zdrowiem zagrał tylko w jednym meczu i tylko przez... 5 minut. Liverpool na jedną kolejkę przed końcem zajmuje trzecie miejsce w tabeli i na tej pozycji zakończy sezon.

