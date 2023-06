Klub Polaka szykuje hitowy transfer?! Reprezentant Polski może grać u boku znanej postaci

Takich zdjęć żony Łukasza Fabiańskiego i piłkarza jeszcze nie widzieliście. Pokazali to po wielu latach

Mający 26 lat Pau Torres gra na pozycji środkowego obrońcy. Zawodnik imponuje swoim wzrostem 191 cm, a także wielkim spokojem w wyprowadzaniu piłki z linii obrony. Ma kontrakt jedynie do końca czerwca 2024, więc dla Villarrealu może to być ostatnia szansa, by zarobić na nim duże pieniądze.

Wcześniej 23-krotnym reprezentantem Hiszpanii interesował się Bayern Monachium, który jednak zdecydował się postawić na Koreańczyka Kim Min-Jae z Napoli. Torres wydaje się być świetnym kandydatem na nowego zawodnika Aston Villi, gdyż już w Villarrealu miał okazję pracować z obecnym szkoleniowcem drużyny z Birmingham.

Zespół rozgrywający swoje spotkania na Villa Park potwierdził do tej pory jedynie wolny transfer Youri’ego Tielemans’a z Leicester City. Oprócz tego do „The Villains” trafił również legendarny dyrektor sportowy Sevilli: Monchi.