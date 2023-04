Matty Cash został zapytany o najpopularniejszy kontakt w telefonie. Odpowiedź padła bardzo szybko

Kolega Kiwiora z Arsenalu we wzruszających słowach do Polaków. Nie mógł się powstrzymać, musiał to wyrazić

Materiał jakich wiele na profilach społecznościowych zespołu The Villans. Człowiek odpowiedzialny za prowadzenie Tik Toka klubu z Birmingham zapytał o najpopularniejszych ludzi, których piłkarze The Villans mają w swojej książce telefonicznej. Douglas Luiz odpowiedział, że najpopularniejszy człowiek, do którego może zadzwonić w każdej chwili to Philippe Coutinho (kolega z drużyny, niegdyś gwiazdor Liverpoolu i Barcelony). Na Johna Terry’ego (obecnego asystenta Deana Smitha w Leicesterze City, legendarnego obrońcę Chelsea) wskazał Jacob Ramsey, a Leon Baily pochwalił się przyjaźnią ze słynnym biegaczem Usaiem Boltem.

Emiliano Martinez zażartował, że to kolega z drużyny Diego Carlos, niekoniecznie znany przez fanów innej ligi niż Premier League, jest tym najpopularniejszym kontaktem w jego telefonie. John McGinn postawił na szkockiego komika Kevina Bridgesa, a Jhon Duran na wyśmienitego napastnika Radamela Falcao. Kogo w takim razie wskazał Matty Cash? Padło na Roberta Lewandowskiego. To właśnie napastnik Barcelony i kapitan reprezentacji Polski jest w hierarchii Casha najwyżej.

Prawy obrońca The Villans ma wzloty i upadki podczas bieżącego sezonu Premier League. W tym sezonie ligowym zaliczył 23 występy, w których zanotował jedną asystę. Obecnie leczy uraz łydki, którego doznał w meczu eliminacji Euro 2024 z Czechami.

