Piłkarz Arsenalu pójdzie na front? „Jeśli zgłosi się po mnie armia ukraińska, pojadę na wojnę”

27-letni Zinczenko to kapitan reprezentacji Ukrainy w piłce nożnej, która niedawno awansowała do EURO 2024 po barażu z Islandią. W mijającym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę obniżającą wiek mobilizacji wojskowej z 27 do 25 lat. Teoretycznie więc można sobie wyobrazić, że gwiazda Arsenalu dostaje powołanie na front, tym bardziej że niedawno szef ukraińskiego państwa zapowiadał, że potrzebne byłoby uzupełnienie sił wojskowych nawet o pół miliona żołnierzy.

Przekazał miliony dla walczącej ojczyzny

Do tej pory piłkarz londyńskiej drużyny wspierał walczący kraj przede wszystkim finansowo. Jak przyznał w BBC, od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, czyli przez ostatnie 2 lata, przekazał ponad milion funtów (5 mln złotych) na rzecz pomocy Ukrainie. Jak mówi, Ukraina stała się tarczą Europy i wezwał do jeszcze większego wsparcia.

Dziennikarka BBC Newsnight zapytała piłkarza, czy odpowiedziałby na powołanie do armii, gdyby widział w tym większą wartość niż pozostanie i grę w Premier League.

– Myślę, że odpowiedź jest jasna: Poszedłbym – odparł Zinczenko, dodając, że jego dawni koledzy ze szkoły walczą na froncie. – Trudno zrozumieć, że niedawno chodziliśmy do tej samej szkoły, bawiliśmy się na placu zabaw lub na boisku, a teraz oni muszą bronić naszego kraju – nie ukrywa piłkarz.

– I, szczerze mówiąc, bardzo trudno mi to zaakceptować, ale tak właśnie jest. Nie możemy się poddać – podkreśla ukraiński piłkarz Arsenalu. – Wiem, że może niektórzy mogą pomyśleć, że jest mi o wiele łatwiej być tutaj, a nie tam. Naprawdę mam nadzieję, że ta wojna wkrótce się skończy – dodał.

O dawnych kolegach z rosyjskiego klubu Ufa, w którym grał w sezonie 2015/16, mówi, że zdaje sobie sprawę, iż nie mogą otwarcie krytykować wojny. Jak dodał, Rosjanie nazywali Ukraińców swoimi braćmi i siostrami, ale „inwazja pokazała wszystkim Ukraińcom, że nie możemy się już z nimi przyjaźnić”.

– Nigdy nie zapomnimy, co nam zrobili, naszemu narodowi – powiedział. – I tego też będę uczyć moje dzieci. I moje dzieci będą uczyć swoje dzieci. To wprost niedopuszczalne.