Pojedynek ucznia i mistrza. Czy Mikel Arteta przechytrzy Pepa Guardiolę?

Nie ma chyba większych wątpliwości, że Arsenal był jedną z największych, pozytywnych niespodzianek ubiegłego sezonu Premier League. Przed rozpoczęciem sezonu 22/23 celem nadrzędnym drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę był powrót do europejskich pucharów, tymczasem w pewnym momencie wydawało się, że jest to murowany kandydat do zdobycia mistrzostwa kraju. Kanonierzy prezentowali się wówczas świetnie, a dopiero zadyszka w końcowej fazie – połączona z fantastyczną postawą Manchesteru City – sprawiła, że zespół z Londynu musiał zadowolić się drugim miejscem, za plecami The Citizens. W kolejnej kampanii z naturalnych względów oczekiwania wobec Arsenalu są już zdecydowanie wyższe. Jak na razie ekipa prowadzona przez 41-latka nie gra zbyt widowiskowo, jest za to do bólu skuteczna i wyrachowana. The Gunners w rodzimej lidze mają na swoim koncie 5 wygranych oraz 2 remisy, co daje im obecnie trzecią lokatę, ze stratą zaledwie punktu do prowadzącego… Manchesteru City. To właśnie ten zespół w niedzielne popołudnie zamelduje się na Emirates Stadium, aby w szlagierze ósmej serii gier stworzyć do spółki z gospodarzami niesamowity spektakl. Martin Odegaard i spółka do tego starcia przystąpią jednak w nie najlepszych nastrojach, w środku tygodnia przegrali bowiem wyjazdowy mecz LM przeciwko RC Lens (1:2). Czy uda im się powetować sobie to niepowodzenie w najbliższy weekend? Zdaniem TOTALbet będzie o to trudno, faworytem tego starcia w opinii bukmachera będą bowiem goście. Kurs na zwycięstwo lidera wynosi bowiem 2.45, w przypadku londyńczyków jest to z kolei 2.92.

Jak pokazała jednak miniona kolejka, Manchester City także jest „do ugryzienia”. Podopieczni Pepa Guardioli pomimo ogromnej przewagi w wyjazdowym starciu z Wolverhampton, przez 90 minut bili głową w mur, sensacyjnie ulegając rywalowi 1:2. Była to natomiast dopiero ich pierwsza strata punktów w tym sezonie, nie skutkująca utratą fotela lidera. Ewentualna wpadka podczas niedzielnego szlagieru przeciwko Arsenalowi sprawi już z kolei, że obrońcy tytułu osuną się w ligowej tabeli. Inna sprawa, że The Citizens właśnie w starciach z najmocniejszymi rywalami pokazują pełnię możliwości, wznosząc się na wyżyny swoich umiejętności. Zbliżający się mecz będzie arcyciekawy nie tylko ze względu na poziom prezentowany przez obie ekipy, ale także z uwagi na postacie szkoleniowców, którzy znają się „jak łyse konie”. To właśnie pod okiem Guardioli swoje pierwsze kroki w zawodzie trenerskim stawiał Mikel Arteta. 41-latek przez pewien okres był asystentem Pepa w Manchesterze City, wykonując wówczas znakomitą pracę. Choć drogi zawodowe obu panów potem się rozeszły, zarówno jeden jak i drugi bardzo często podkreślają wzajemną sympatię oraz szacunek, którym się darzą. W niedzielę, na 90 minut staną się jednak śmiertelnymi wrogami i możemy być pewni, że zarówno Arteta, jak i Guardiola przygotują kilka niespodzianek, aby przechytrzyć rywala. Zdaniem TOTALbet nieco większe szanse na osiągnięcie tego celu ma szkoleniowiec gości. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf The Citizens płaci 2.45 zł, analogiczny zarobek w przypadku wygranej gospodarzy to z kolei 2.92 zł.

