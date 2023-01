i Autor: East News Mateusz Klich

Łzy na pożegnanie

Polski piłkarz płakał jak dziecko. Łzy płynęły mu ciurkiem. Sceny, które poruszą nawet najtwardsze serce

Zmiany klubów w piłce nożnej to coś normalnego. Wielu zawodników nawet co pół roku przechodzi z zespołu do zespołu i nie wywołuje to u nich większych emocji. Ale gdy w jednej drużynie występuje się od kilku lat i nadchodzi czas pożegnania, niektórzy piłkarze potrafią podejść do tego bardzo osobiście. Tak było w przypadku Mateusza Klicha, który pożegnał się z kibicami Leeds United i przy opuszczaniu murawy zalał się łzami.