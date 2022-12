Jan Bednarek opuści Aston Villę? To może być zaskakujący ruch, możliwy powrót reprezentanta Polski

Bednarek we wrześniu tego roku został wypożyczony z Southampton do Aston Villi do końce obecnego sezonu. Polak szukał możliwości regularnego grania przed mundialem. Jednak w zespole z Birmingham go nie znalazł. Nie zdołał się przebić do pierwszego składu i rozegrał jeszcze mniej minut niż w drużynie „Świętych”. Na mundial pojechał, ale zagrał przez kilka minut w meczu z Francją. Po powrocie do klubu w dalszym ciągu nie dostaje szans u trenera Unaia Emery’ego, bo w meczu ligowym przeciwko Liverpoolowi nie znalazł się nawet w kadrze. Niedługo sytuacja Bednarka może się zmienić, oby na lepsze. Angielski dziennikarz Mick McGrath na Twitterze poinformował o możliwym skróceniu wypożyczeniu polskiego obrońcy i powrocie do Southampton. Według McGratha „Święci” będą analizowali rynek, pod kątem dostępnych obrońców w najbliższym oknie transferowym. Możliwą opcją jest skrócenie wypożyczenia Polaka. Southampton znajduje się w bardzo trudnym położeniu, bo po 16. kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w w tabeli z dorobkiem 12. punktów. Ich obrona jest jedną z najbardziej dziurawych w lidze - 30 straconych bramek - i już przed półmetkiem sezonu drużynie zagląda w oczy widmo degradacji. Bednarek przez 4,5 roku występów w tym zespole, rozegrał 135 meczów ligowych w których zdobył 7 bramek i miał 3 asysty.

