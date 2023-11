Starcie gigantów na Stamford Bridge! The Blues powstrzymają ligowego hegemona?

Kursy TOTALbet: Chelsea – Manchester City

Dla Chelsea obecny sezon jest doprawdy fatalny, ale jeśli jakieś wydarzenie miałoby być „kamieniem milowym” prowadzącym do odbudowy, z pewnością można za taki uznać poniedziałkowy, derbowy mecz przeciwko Tottenhamowi. The Blues co prawda rozpoczęli to starcie od straty bramki, ale potem aż czterokrotnie trafiali do siatki Kogutów, odnosząc finalnie efektowne zwycięstwo. Suchy wynik zupełnie nie odda jednak emocji, które towarzyszyły piłkarzom, kibicom i bezstronnym obserwatorom. Dwie czerwone kartki, nieuznane bramki, ostre faule i przepychanki… Działo się! Dla Mauricio Pochettino najważniejsze jest natomiast, że jego zespół odniósł bardzo cenny triumf, który może dać jego podopiecznym „mentalnego kopa” przed kolejnymi ligowymi wyzwaniami. A tych nie zabraknie, już w najbliższą niedzielę na Stamford Bridge zamelduje się bowiem Manchester City, będący – nie tylko wg TOTALbet – wyraźnym faworytem tego pojedynku. Na czym fani Chelsea mogą zatem opierać swój optymizm? Poza wspomnianą już euforią związaną z wygranymi derbami, wymierny wpływ na końcowy rezultat może mieć postawa Nicolasa Jacksona. Senegalski atakujący chyba na dobre odblokował magazynek, o czym świadczy hat-trick ustrzelony przez niego przeciwko Tottenhamowi. Zdaniem legalnego polskiego bukmachera były zawodnik Villarrealu ma szansę trafić do siatki także podczas zbliżającego się hitu, kurs na takie zdarzenie wynosi bowiem 4.25. Jackson w tym zestawieniu zajmuje natomiast dopiero piąte miejsce, a prowadzi – cóż za zaskoczenie! - Erling Haaland (1.87).

Skoro wspomnieliśmy już o Norwegu, warto po raz kolejny podkreślić fenomenalną formę, którą utrzymuje on od momentu przejścia do Manchesteru City. Tylko w tym sezonie 23-latek zanotował 11 trafień w Premier League, do których dołożył 4 w Lidze Mistrzów. Manchester City to jednak zdecydowanie więcej niż sam Haaland, o czym przekonało się już wiele drużyn – zarówno w Anglii, jak i Europie. Podopieczni Pepa Guardioli ogromne możliwości pokazują także w obecnej kampanii – po 11 kolejkach ligi angielskiej znajdują się na czele tabeli, legitymując się przy tym zarówno najlepszą ofensywną, jak i najszczelniejszą obroną. Nic zatem dziwnego, że wielu ekspertów przewiduje, że w maju przyszłego roku The Citizens po raz kolejny będą mogli cieszyć się z tytułu mistrzowskiego. Do tego jednak wciąż daleka droga, a zawodnicy z niebieskiej części Manchesteru konsekwentnie będą musieli udowadniać swoją siłę. Najbliższa okazja nadarza im się już w niedzielę, gdy na Stamford Bridge zmierzą się z Chelsea. Choć – jak zostało przedstawione powyżej – The Blues efektownie odrodzili się po serii mniej lub bardziej zawstydzających wpadek, TOTALbet nie ma wątpliwości, że to goście zgarną w najbliższy weekend pełną pulę. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci bowiem 1.73 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej londyńczyków wynosi z kolei 5.10.

Sonda Czy Manchester City ponownie sięgnie w tym sezonie po mistrzostwo Anglii? Tak, są zdecydowanie najmocniejsi Nie, ich hegemonia zostanie przerwana Trudno powiedzieć

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Chelsea – 5.10

remis – 3.95

Man City – 1.73

Podwójna szansa:

1X – 2.04

12 – 1.26

X2 – 1.19

Chelsea strzeli gola:

tak – 1.51

nie – 2.44

Man City strzeli gola:

tak – 1.15

nie – 5.00

Strzelec gola:

Erling Haaland (Man City) – 1.87

Julian Alvarez (Man City) – 2.99

Phil Foden (Man City) – 4.00

Jeremy Doku (Man City) – 4.20

Nicolas Jackson (Chelsea) - 4.25

Armando Broja (Chelsea) - 4.45

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.