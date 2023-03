W końcu! Jakub Kiwior usłyszał świetne informacje, Arsenal wszystko potwierdził. Będzie debiut!

Co on sobie myślał?

Jakub Kiwior zaliczy swój pierwszy mecz w barwach Arsenalu! Obrońca reprezentacji Polski, który zimą był autorem hitowych przenosin na Emirates Stadium przez bardzo długi czas czekał na to, aby pojawić się w koszulce "Kanonierów". W końcu zawodnik doczeka się swojej szansy i przypadnie ona starcie z portugalską ekipą Sportingu CP. Klub przekazał radosne informacje!

Jakub Kiwior zagra w koszulce Arsenalu. Polak w końcu doczeka się swojej szansy

Z przenosinami Jakuba Kiwiora do lepszego klubu łączono duże nadzieje. Zawodnik szturmem dostał się do reprezentacji Polski, a także stał się prawdziwą gwiazdą Spezii, w związku z czym łączony był z takimi klubami jak AC Milan, Juventus, Borussia Dortmund, czy Barcelona, do której ponoć polecał go sam Robert Lewandowski. Ostatecznie, Polak trafił do Arsenalu, jednak przez bardzo długi czas czekał na swoją szansę. Okazuje się, że debiut Polaka przypadnie na dzisiejszy mecz "Kanonierów" w UEFA Europa League przeciwko Sportingowi CP. Na godzinę przed rozpoczęciem spotkania przedstawiciele Premier League przekazali radosną informację za pośrednictwem swoich mediów społecznościowcych.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️🧤Turner between the sticks🆕 Kiwior makes his debut🖊️ Martinelli in attackLet's do this - together! 👊 pic.twitter.com/3caK8GbWbB— Arsenal (@Arsenal) March 9, 2023