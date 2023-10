Wielka tragedia na stadionie piłkarskim w Anglii. Nagły wypadek na trybunach

Leyton to dzielnica Londynu, a miejscowa drużyna Leyton Orient występuje w League One (trzeci poziom rozgrywkowy). We wtorkowy wieczór podejmowała Lincoln City. Na 10 minut przed końcem mecz został przerwany, gdyż kibice gospodarzy wbiegli na murawę. Nie miało to jednak nic wspólnego z jakimiś zajściami na trybunach pomiędzy fanami obu drużyn, ale w ten sposób chcieli dać znać o dramatycznej sytuacji na trybunach. Jeden z kibiców zasłabł i potrzebował natychmiastowej pomocy.

Mecz został przerwany, a piłkarze zeszli do szatni. Okazało się, że mężczyzna doznał zawału serca. Ratownicy po czterech minutach byli przy poszkodowanym. Jednocześnie klub napisał na portalu X (dawny Twitter), że modli się za poszkodowanego i jest myślami przy nim i jego rodzinie. Okazało się, że reanimacja nie pomogła i mężczyzna zmarł na trybunach. Dzisiaj rano klub oficjalnie poinformował o śmierci kibica. Mecz nie został wznowiony i o jego losach zadecyduje angielska federacja. Do momentu przerwania gospodarze prowadzili 1:0.

Tuesday’s fixture against Lincoln City was abandoned due to a medical emergency in the East Stand of Brisbane Road. The thoughts of everyone at Leyton Orient Football Club are with the individual involved and their loved ones at this distressing time. The club would like to… pic.twitter.com/vnBuq6D8vs— Leyton Orient FC (@leytonorientfc) October 3, 2023