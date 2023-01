Wstrząsające wyznanie reprezentanta Anglii. Zmagał się z poważnym problemem, opowiedział wszystko w najdrobniejszych szczegółach

Lingard – niespełniony talent?

Choć w kontekście Jesse Lingarda mówi się o jednym z największych niespełnionych talentów, trudno jednoznacznie opowiedzieć się za tą tezą. Fakty są bowiem takie, że 30-letni obecnie piłkarz przez wiele lat występował – i wciąż występuje – na poziomie Premier League, w takich klubach jak Manchester United, West Ham czy Nottingham Forest. Sam zawodnik wspomina, że krytycznym okresem w jego karierze był sezon 2019/2020. Powodem takiego stanu rzeczy była informacja o tym, że jego matka wpadła w depresję. - Dużo piłem przed snem. Teraz wracam wspomnieniami do tamtych chwil i myślę: „po co to robiłem?”. Potrzebowałem jednak znaleźć coś, co uśmierzy mój ból. W ten sposób starałem się zapomnieć o tym, co było. W efekcie czułem się dziesięć razy gorzej – wyjawił w rozmowie z „The Diary Of A CEO”.

„Nie byłem dobrym bratem”

- Nadużywałem tego w chwili, kiedy mocno mnie znieważano. Byłem w wystarczającym dołku. Na dodatek musiałem bardziej się wykazać. Wciąż starałem się być tym starym Jesse'em, typem żartownisia, obracać te słowa w błahostkę. W efekcie miały one na mnie jednak duży wpływ. Czułem, jakbym na swoich barkach dźwigał cały świat. Moja mama zmagała się z depresją. Choroba na tyle ją przytłaczała, że nie mogła sobie z nią sama poradzić. Musiała udać się na terapię, otrzymać pomoc. Przez to uciekło mi też wiele meczów. Miałem pod opieką 11-letnią siostrę i 15-letniego brata. Myślałem jednak, że wszystko będzie się układać. Nie byłem jednak wspaniałym bratem. Nie potrafiłem się odnaleźć mentalnie. Byłem na boisku, ale nie chciałem na nim być. Nie chciałem grać, ale nie chciałem rzucić piłki. Potrzebowałem jednak przerwy – podkreślił.

Jesse Lingard – przebieg kariery

Jesse Lingard jest angielskim piłkarzem, występującym najczęściej na pozycji ofensywnego pomocnika lub skrzydłowego. Jest wychowankiem Penketh United, ale już w wieku zaledwie 9 lat trafił do Manchesteru United, w barwach którego wchodził do świata wielkiej piłki. W kolejnych latach swojej kariery grał jeszcze m.in. w Leicester City, Derby County czy West Ham United, a od lipca ubiegłego roku przywdziewa koszulkę beniaminka Premier League – Nottingham Forest. 30-latek ma w swoim dorobku także 32 występy w dorosłej reprezentacji Anglii, dla której zdobył 6 bramek.