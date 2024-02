Agent Lewandowskiego może zadecydować o przyszłości Barcelony. Lewy byłby wniebowzięty

Lewandowski jednym wpisem w internecie może zarobić na mieszkanie. Kwoty, które ścinają z nóg. Jak to w ogóle możliwe?!

Co za wynik

Poznaliśmy cenę kurtki Lewandowskiego i nas zamurowało. Ta kwota to nie żart, wszystko widać czarno na białym

Hiszpanie w końcu docenili Lewandowskiego. Trudno nie zgodzić się z tą oceną, to dlatego znów strzela

Florian Plettenberg, który pracuje dla niemieckiej stacji telewizyjnej Sky, donosi, że decyzja została już podjęta, a Pini Zahavi jest oficjalnie agentem Hansiego Flicka, który od kilku miesięcy pozostaje bez pracy.

"Jak się dowiedziałem, Pini Zahavi to nowy agent Hansiego Flicka. Flick chce wykorzystać kontakty oraz doświadczenie Zahaviego. Jest już gotowy do podjęcia się nowego projektu" - poinformował Plettenberg.

Zainteresowanie pozyskaniem Flicka wyraziły też kluby Premier League i nie tylko. Jednak najgorętszą informacją w tej chwili jest to, że Flick został faworytem do zastąpienia Xaviego na stanowisku trenera FC Barcelona. Niemiec współpracował z Lewandowskim w Bayernie i to pod jego opieką "Lewy" sięgnął po Ligę Mistrzów, tytuły najlepszego piłkarza świata FIFA i rekord goli w jednym sezonie Bundesligi (41 goli w rozgrywkach 2020/21).

ZOBACZ: Marek Saganowski o transferach Legii. Mówi o promocji w Europie, ten piłkarz był sercem wicemistrza Polski

Według doniesień medialnych, niemiecki trener już od jakiegoś czasu uczy się języka hiszpańskiego i rozpoczął przygotowania do przejęcia "Dumy Katalonii".

Rodak Hansiego Flicka, Thomas Tuchel, jest też postrzegany jako potencjalny kandydat do poprowadzenia mistrzów Hiszpanii. 50-latek prowadzi obecnie Bayern Monachium, ale jego sytuacja nie wygląda najlepiej. Środowa porażka z Lazio w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów wywołała rozgoryczenie wśród wielu kibiców. Kluczowy może być fakt, że o interesy Hansiego Flicka troszczy się Pini Zahavi. Izraelski agent jest bowiem bliskim przyjacielem Joana Laporty, prezesa FCB. Obaj mają świetne relacje i wspólnie sfinalizowali już wiele transakcji, takich jak... przejście Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do Barcelony.

ZOBACZ: Michał Probierz ma nieoczekiwany powód do uśmiechu. Jest awans Biało-Czerwonych!

NIE MA PRECYZJI, NIE MA DYNAMIKI’’ - Tomaszewski OSTRO o LEWANDOWSKIM! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.