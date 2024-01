i Autor: Instagram/ annalewandowska Anna Lewandowska

Dosadna ocena

Anna Lewandowska wprost wypaliła o aborcji. O tej wypowiedzi będzie głośno. Bezwzględne słowa o sytuacji w Polsce

Tomasz Piechna 16:04

Anna Lewandowska dotychczas raczej unikała tematów, które w ogólności można nazwać jako kontrowersyjne. Żona kapitana reprezentacji Polski nie komentowała spraw światopoglądowych i politycznych, a jeśli już to bardzo rzadko. Ostatnio się to zmieniło i nieco częściej zabiera głos w tych tematach. Teraz jasno wypowiedziała się, co myśli o aborcji i została zapytana o ostatnie wydarzenia w polityce.