To nagranie z Robertem Lewandowski ujrzało światło dzienne! Anna Lewandowska wyginała się zmysłowo i nagle...

Wielu fanów Anny Lewandowskiej i nie tylko może mieć przeświadczenie, że jej życie wygląda dokładnie tak, jak żona Roberta Lewandowskiego pokazuje to w mediach społecznościowych. Zdecydowanie jednak tak to nie wygląda, a kolejne fakty z życia bizneswoman i trenerki fitness mogą zaskakiwać. Podobnie niektóre z postów Anny Lewandowskiego w sieci, która decyduje się nagrywać relacji raz jeszcze, tylko pokazać prawdę i to, co dzieje się podczas tworzenia "contentu". Bohaterem tym razem stał się Robert Lewandowski.

To nagranie z Robertem Lewandowski ujrzało światło dzienne. Anna Lewandowska postanowiła pokazać to wszystkim

Żona kapitana reprezentacji Polski postanowiła nagrać na swojego Instagrama rolkę, podczas której zmysłowo tańczy w swoim domu. Najpierw w nagraniu postanowiła poprzeszkadzać jej jedna z córek Klara, wystawiająca rękę w kadr. Chwilę później na nagraniu znalazł się jeszcze Robert Lewandowski, który nie robił sobie zbyt wiele z tego, że jego żona nagrywa właśnie materiał i postanowił przejść za nią, przy okazji robiąc dziwne ruchy rękami.

Anna Lewandowska nie wyrzuciła jednak nagrania i nie zdecydowała się na ponowne jego nagranie, a opublikowała to z ręką Klary i Robertem w tle, by pokazać swoim fanom i reszcie internautów, że niełatwo jej nagrać idealną relację czy rolkę.