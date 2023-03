Lewandowska na torze

Anna Lewandowska zrobiła to pierwszy raz! Wielu nigdy by się na to nie zdecydowało, ekstremalne przeżycie

RoSz | Waldemar Kowalski 19:09

Anna Lewandowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Trenerka fitness nie tylko udostępnia materiały dotyczące rad treningowych, ale także pokazuje fanom codzienne życie, gdzie przedstawia takie chwile, jak pobyt na meczach Roberta Lewandowskiego. Tym razem bizneswoman pochwaliła się pobytem na torze wyścigowym, na którym jak się okazało była pierwszy raz w życiu.