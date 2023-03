Athletic – Barcelona TRANSMISJA TV Athletic Bilbao – FC Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ? Athletic – Barcelona dzisiaj 12.03 STREAM ONLINE

Anna Lewandowska zrobiła to pierwszy raz! Wielu nigdy by się na to nie zdecydowało, ekstremalne przeżycie

Athletic – Barcelona TRANSMISJA TV Athletic Bilbao – FC Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ?

FC Barcelona niedawno zanotowała małą wpadkę w LaLiga, przegrywając 0:1 z Almerią. Był to także mecz, w którym Robert Lewandowski odniósł drobny uraz. Później jednak „Duma Katalonii” szybko wróciła na zwycięską ścieżkę i mimo że Polaka nie było w składzie to wygrała 1:0 z Realem w Pucharze Króla oraz 1:0 z Valencią w lidze hiszpańskiej. Teraz Barcelona potrzebuje kolejnego zwycięstwa, aby nie dopuścić do odrobienia części strat przez Real Madryt.

Athletic – Barcelona dzisiaj 12.03 STREAM ONLINE. Mecz Lewandowskiego dzisiaj 12.03 gdzie obejrzeć?

„Królewscy” wygrali już swoje spotkanie 25. kolejki i teraz ma 6 punktów straty do Barcelony. Jeśli „Blaugrana” nie chce by tak pozostało, to musi wygrać z Athletikiem Bilbao. Wiadomo już, że do składu klubu ze stolicy Katalonii wrócił Robert Lewandowski i może wesprzeć swój zespół.

Mecz Athletic Bilbao – FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, 12 marca. Start meczu zaplanowano na godzinę 21:00. TRANSMISJA TV z meczu Athletic Bilbao – FC Barcelona dostępna będzie na kanale Canal+ Sport. STREAM ONLINE dostępny będzie na platformie Canal+ Online. Relacja na żywo na sport.se.pl!