Atletico Madryt - FC Barcelona Relacja NA ŻYWO. Lewandowski idzie po kolejne gole LIVE

Los Colchoneros sprawili niespodziankę w środku tygodnia, wyrzucając Inter z Ligi Mistrzów po rzutach karnych. Starcie 1/8 finału LM z włoską drużyną może okazać się punktem zwrotnym w sezonie dla trenera Diego Simeone. Atletico ostatnio rozczarowuje, tracąc punkty z niżej notowanymi rywalami. Awans do ćwierćfinału najbardziej elitarnych rozgrywek w Europie (i trafienie w nim na potencjalnie najsłabszą w zestawieniu Borussię Dortmund) może odmienić losy sezonu. FC Barcelona raczej nie obroni mistrzostwa Hiszpanii. Do liderującego Realu Madryt "Blaugrana" traci osiem punktów i nic nie wskazuje na to, by ich pogoń miała jakiekolwiek szanse powodzenia. Piłkarze FCB również są w dobrych nastrojach po rywalizacji w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Hiszpanii wyeliminowali Napoli, pokonując w rewanżu mistrzów Włoch 3:1 (w Neapolu był remis 1:1). Jednego z goli na Montujic strzelił Robert Lewandowski (który w LaLiga ma 12 goli).

Atletico nie jest drużyną, która lubi atakować. Jedno się nie zmienia w drużynie "Cholo" Simeone, mocną stroną Atleti jest żelazna defensywa i choć w można ostatnio znaleźć w niej mankamenty, to Lewandowskiego i jego kolegów z formacji ofensywnych czeka piłkarska wojna. W pierwszym spotkaniu, w Barcelonie, to ekipa Xaviego była górą (1:0). Serdecznie zapraszamy na relację na żywo. POCZĄTEK O GODZ. 20.55.

