Aż zaszkliły się nam oczy po tych słowach Roberta Lewandowskiego. Stanął w obronie brutalnie krytykowanego 18-latka

- Mamy takiego jednego Polaka, który udowodnił, że wszystko jest możliwe. Robert Lewandowski był w innym miejscu w moim wieku i patrząc z tej perspektywy, wierzę że kiedyś zdobędę Złotą Piłkę. Predyspozycje mam. I mentalność, która została wypracowana od dziecka, również - powiedział Dawid Drachal w niedawnym wywiadzie dla portalu "Weszło". Słowa 18-letniego piłkarza Miedzi Legnica szybko stały się hitem internetu. Wielu kibiców wyśmiewało jego wypowiedź, często w brutalny sposób. Poruszenie było na tyle duże, że nastolatek uważany za jeden z największych talentów w Polsce postanowił się wytłumaczyć. W jego obronie stanął też wywołany do tablicy Lewandowski!

Aż zaszkliły się nam oczy po tych słowach otuchy Lewandowskiego do 18-letniego Drachala

"Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki. Chciałbym się odnieść do mojego ostatniego wywiadu dla Weszło. Kilka portali i niektórzy czytelnicy wyrwali moją wypowiedź z kontekstu. Chciałbym to sprostować. Mówiłem o tym, że Robert Lewandowski pokazał już, że wszystko jest możliwe przy odpowiednim podejściu i poświęceniu się pasji. Każdy z nas ma marzenia. Moim marzeniem z dzieciństwa jest zdobycie Złotej Piłki. Marzenie stało się czymś, co pozwala mi codziennie pracować nie tylko po to, by spełnić marzenie tego siedmioletniego chłopca, ale też żebym z dnia na dzień stawał się coraz lepszym człowiekiem. Czy wierzę, że kiedyś mogę wygrać Złotą Piłkę? Tak, tak samo jak wierzę, że każdy inny chłopak ma taką samą szansę, by ją zdobyć" - napisał Drachal na Twitterze. Na jego wpis publicznie odpowiedział kapitan reprezentacji Polski i gwiazdor FC Barcelony!

"Dawid, nikt nie może Ci odebrać marzeń. Rób wszystko aby je spełnić, bo nie ma rzeczy niemożliwych. Trzymam kciuki!" - napisał Lewandowski. Takie słowa ze strony najlepszego polskiego piłkarza z pewnością dodadzą otuchy 18-latkowi, który w ostatnich dniach zmagał się ze sporą falą krytyki. Sam "Lewy" najlepiej wie, ile wysiłku trzeba włożyć, aby być w ogóle rozpatrywanym w kontekście Złotej Piłki. 34-latek dwukrotnie otarł się o to trofeum w 2020 i 2021 roku, ale w kontrowersyjnych okolicznościach musiał przełknąć gorzką pigułkę. Być może w przyszłości Drachal, który zagrał w tym sezonie 15 meczów w ekstraklasie, będzie miał więcej szczęścia.

