Barcelona - Getafe RELACJA NA ŻYWO: Lewandowski walczy o powiększenie przewagi nad Mbappe

Wielka przeszkoda na drodze Wojciecha Szczęsnego do Barcelony! Hiszpanie są pewni, a tu taki klops

Co z tą kasą?!

Barcelona od początku sezonu 2024/2025 pokazuje się z bardzo dobrej strony. Odkąd na ławce trenerskiej zasiadł Hansi Flick od razu przyniosło to ogromne efekty. „Duma Katalonii” w lidze hiszpańskiej jest nie do zatrzymania. Pierwsze trzy spotkania zakończyły się rezultatem 2:1 dla „Blaugrany”, jednak w kolejnych była już prawdziwa dominacja. Podopieczni niemieckiego szkoleniowca rozstrzelali się starciach z Realem Valladolid, Girona oraz Villarreal. Wówczas kolejno zakończyły się one wynikami 7:0, 4:1 oraz 5:1. Barcelona jedynie zaliczyła falstart w Lidze Mistrzów, gdzie w pierwszym pojedynku z Monaco musieli przełknąć gorycz porażki, a po końcowym gwizdku na tablicy wyników było 2:1 dla gospodarzy.

Na szczęście dla Barcelony Robert Lewandowski oraz Lamine Yamal popisują się znakomitą skutecznością. Polak ma już na swoim koncie w lidze hiszpańskiej sześć bramek oraz dwie asysty. Natomiast Hiszpan wpisał się już trzy razy na listę strzelców, a ponadto zaliczył pięć asyst. „Duma Katalonii” nie powinna mieć problemu w starciu z Getafe, ponieważ ta drużyna aktualnie zajmuje przedostatnie miejsce w lidze hiszpańskiej.

Barcelona - Getafe 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Barcelona:

Getafe:

Barcelona - Getafe Witamy w relacji na żywo z kolejnego spotkania w lidze hiszpańskiej! Barcelona w walce o kolejny komplet. punktów zmierzy się z Getafe. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 21:00. Zapraszamy!

Odśwież relację