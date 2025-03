We wspomnianym spotkaniu „Królewskich” obie bramki dla nich zdobył Kylian Mbappe. Były to trafienia numer 19. i 20. w tym sezonie ligowym w wykonaniu Francuza. Tym samym zbliżył się on do „Lewego” – lidera klasyfikacji strzelców – na dystans jednej bramki. Odpowiedź Polaka – tego są pewni na przykład dziennikarze „ASa” – nastąpić ma w potyczce z Atletico. Żurnaliści przypominają też, że nasz snajper depcze po piętach wielkiej gwieździe Barcy sprzed lat.

Lewandowski depcze po piętach wielkiej legendzie Barcelony

Kapitan reprezentacji Polski ma w tym momencie na koncie 93 gole, zdobyte dla Katalończyków we wszystkich rozgrywkach od momentu podpisania kontraktu, czyli od nieco ponad 2,5 roku. Tylko jedno trafienie więcej zapisał na swe konto słynny Ronaldinho. Na swój dorobek pracował jednak niemal dwa razy dłużej od Lewandowskiego; spędził na Camp Nou pięć sezonów, w latach 2003-2008. „ Lewandowski jest więc o jedną bramkę od wyrównania wyniku jednej z największych legend w najnowszej historii klubu” – emocjonuje się „AS”.

Piszą o Lewandowskim w niezwykłych słowach

„Predator śledzi swoją kolejną ofiarę” – tak niezwykłymi słowami określa polskiego snajpera Javier Miguel na łamach „ASa”. I jest przekonany, że Lewandowski nie tylko dogoni i wyprzedzi Ronaldinho, ale i będzie „połykać” kolejnych rywali na liście legendarnych strzelców Blaugrany.

„Następny będzie Kanaryjczyk Pedrito (99), a trochę dalej wielki kapitan lat siedemdziesiątych, Juan Manuel Asensi (101). W jego zasięgu jest także José Antonio Zaldúa (104), znakomity napastnik z lat sześćdziesiątych, oraz Brazylijczyk Neymar (105), który dzieli ranking z dwoma innymi legendami Barcelony, Paragwajczykiem Eulogio Martínezem i Brazylijczykiem Evaristo Macedo. Trochę dalej znajduje się kolejny „totem” Barcelony, Luis Enrique (109)” – wylicza Miguel przypominając, że przed Lewandowskim jeszcze (co najmniej) jeden sezon w barwach klubu ze stolicy Katalonii.

Początek meczu 28. kolejki LaLigi pomiędzy Atletico Madryt i Barceloną – w niedzielę o godz. 21.00. Transmisja w Eleven Sports 1. Jesienne starcie ligowe obu drużyn na Montjuic goście rozstrzygnęli w ostatniej akcji meczu, w szóstej minucie doliczonego czasu gry. Niespełna trzy tygodnie temu oba zespoły zagrały ze sobą w półfinale Pucharu Króla. Lewandowski strzelił jedną z bramek, a cały mecz zakończył się niecodziennym remisem 4:4.

