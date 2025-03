i Autor: AP PHOTO/MANU FERNANDEZ, Cyfrasport, Cyfrasport Hansi Flick, Robert Lewandowski

Odrabianie zaległości

Barcelona i Robert Lewandowski na Montjuic zaczynają maraton. Hansi Flick przed meczem z Osasuną zabrał głos na temat występu „Lewego”

Po reprezentacyjnej przerwie, w weekend wraca piłka ligowa. A nawet nieco wcześniej: już w czwartek na murawę na stadionie na wzgórzu Montjuic wybiegną piłkarze Barcelony. Podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z w zaległym spotkaniu z Osasuną. Dla Blaugrany będzie to okazja, by odskoczyć na dystans trzech punktów od Realu Madryt. Dla Roberta Lewandowskiego – by powiększyć swą przewagę nad Kylianem Mbappe w rywalizacji o Trofeo Pichichi.