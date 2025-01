Robert Lewandowski wrzucił kolejne trofeum do gabloty

Polski napastnik w finale z Realem spisał się poprawnie. Zaliczył asystę i strzelił gola z rzutu karnego. Dzięki temu mógł unieść kolejne trofeum. - W meczu z Realem Robert miał trochę inną rolę - tłumaczył Jerzy Dudek w rozmowie z Super Expressem. - Cofał się, schodził do środka, rozgrywał. Na bokach Barcelona ma samograj w osobach takich zawodników jak Raphinha i Yamal. Robert zrobił swoje, bo strzelił gola i asystował. Choć nie był aż nadto widoczny, jak wspomniani powyżej. Mimo to jednak wrzucił kolejne trofeum do gabloty. Poza tym to był jego kolejny gol wbity Realowi. Widać, że ten zespół leży kapitanowi naszej kadry - opisywał legendarny bramkarz w rozmowie z naszym portalem.

Teraz przed Barceloną walka z Betisem w Pucharze Hiszpanii. Trener Hansi Flick zdecydował się na zmiany w składzie. Wojciech Szczęsny pauzuje za czerwoną kartkę, którą został ukarany w finale Superpucharu Hiszpanii. W tej sytuacji do bramki wrócił Inaki Pena. Niemiecki szkoleniowiec tym razem uznał, że Robert Lewandowski zacznie spotkanie na ławce rezerwowych. Barcelona wybiegnie w następującym zestawieniu zatem: Pena - Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin - Gavi, Pedri, De Jong - Yamal, Olmo, Raphinha.

