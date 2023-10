Barcelona poradzi sobie bez Roberta Lewandowskiego? Z tym rywalem radzi sobie ostatnio fenomenalnie

Kursy TOTALbet: FC Barcelona – Athletic Bilbao

Dla piłkarzy ze stolicy Katalonii najbliższe tygodnie będą bardzo istotne. W najbliższy weekend zmierzą się bowiem z Athletikiem Bilbao, a ledwie tydzień później podejmą w El Clasico Real Madryt. O ile jednak na starcie przeciwko zespołowi ze stolicy być może gotowy będzie już Robert Lewandowski, o tyle jego występ w starciu przeciwko zawodnikom z Kraju Basków jest wykluczony. Z pewnością nie jest to dobra informacja dla wszystkich związanych z katalońskim klubem, Barcelona aktualnie ogląda bowiem w lidze plecy odwiecznego rywala, co powoduje, że każde zwycięstwo jest na wagę złota. Choć Blaugrana – jako jedyna w Primera Division – ma wciąż status niepokonanej, aż trzy remisy sprawiają, że znajduje się obecnie o trzy punkty od Królewskich i o jedno „oczko” od rewelacyjnej Girony. W najbliższej serii gier zespół polskiego snajpera podejmie Athletic Bilbao i w teorii mogłoby się wydawać, że powinien to być niezwykle zacięty pojedynek. Historia spotkań pomiędzy tymi drużynami nakazuje natomiast sądzić, że gospodarze powinni odnieść stosunkowo łatwą wygraną. Od 2005 roku piłkarze z Bilbao 19-krotnie grali z Barceloną na wyjeździe, a ich bilans to jeden remis i aż osiemnaście porażek! Co więcej, część z nich została poniesiona we wstydliwych rozmiarach, jak choćby w styczniu 2016 roku (0:6) czy w grudniu 2012 roku (1:5). Zdaniem TOTALbet Athletic nie przełamie w niedzielę tej fatalnej passy. Kurs na triumf gości legalny polski bukmacher „wycenił” bowiem na 5.30, w przypadku gospodarzy jest to z kolei 1.66.

Trzeba natomiast podkreślić, że przybysze z Kraju Basków są w tym sezonie w naprawdę dobrej dyspozycji. Podopieczni Ernesto Valverde w dziewięciu meczach ugrali pokaźną liczbę 17 punktów, co daje im aktualnie piątą pozycję – ledwie cztery „oczka” za najbliższym przeciwnikiem. W świetnej formie znajduje się zwłaszcza Inaki Williams, który ma już na swoim koncie cztery gole oraz dwie asysty, warto pochwalić także napastnika Gorkę Guruzetę, który – podobnie jak starszy z braci Williams – ma w swoim dorobku cztery trafienia. Nie bez znaczenie w kontekście niedzielnego spotkania jest także osoba trenera gości. Ernesto Valverde w przeszłości prowadził Barcelonę, ale okoliczności rozstania obu stron – delikatnie rzecz ujmując – nie przypadły mu do gustu. Teraz doświadczony szkoleniowiec z pewnością będzie chciał utrzeć nosa faworytowi, choć – trzeba przyznać szczerze – będzie to zadanie piekielnie trudne. Ostatni raz Baskowie z wyjazdowego triumfu nad Barceloną cieszyli się bowiem… blisko 22 lata temu! Wówczas – w listopadzie 2001 roku – udało im się wygrać 2:1, po trafieniach Ismaela Urzaiza oraz Santiago Ezquerro (dla Katalończyków trafił Rivaldo). Co ciekawe, cały mecz w barwach gospodarzy rozegrał wtedy obecny opiekun drużyny z Camp Nou – Xavi. Wg TOTALbet 43-latek w najbliższy weekend nie powinien jednak zanotować kolejnej porażki przeciwko Los Leones. Za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gospodarzy bukmacher płaci bowiem 1.66 zł, w przypadku triumfu gości jest to aż 5.30 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Barcelona – 1.66 remis – 4.20 Athletic – 5.30

Podwójna szansa:

1X – 1.18 12 – 1.24 X2 – 2.13

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.13 nie – 5.40

Athletic strzeli gola:

tak – 1.51 nie – 2.45

Strzelec gola:

Ferran Torres (Barcelona) – 2.49

Joao Felix (Barcelona) – 2.65

Raphinha (Barcelona) – 3.40

Fermin Lopez (Barcelona) – 3.70

Lamine Yamal (Barcelona) – 3.75

Pedri (Barcelona) – 3.90

Gorka Guruzeta (Athletic) – 4.05

Podane kursy mogą ulec zmianie.

