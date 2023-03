Barcelona przekazała kluczowe wieści w sprawie Lewandowskiego. Fani będą zachwyceni, na to czekali

Anna Lewandowska zrobiła to pierwszy raz! Wielu nigdy by się na to nie zdecydowało, ekstremalne przeżycie

Robert Lewandowski nie gra w 2023 roku tak spektakularnie, jak do tego nas przyzwyczaił. Do tego z powodu kontuzji stracił on szansę na występ przeciwko Realowi Madryt w Pucharze Króla, jednak jego drużyna poradziła sobie bardzo dobrze i wygrała na Santiago Bernabeu 1:0. Lewandowskiego zabrakło również w starciu ligowym przeciwko Valencii, który również „Duma Katalonii” zwyciężyła skromnie 1:0. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że będą to jedyne dwa mecze, w których, przynajmniej na razie, Barcelona musiała radzić sobie bez Polaka.

FC Barcelona przekazała świetne informacje. Lewandowski wraca!

Już wcześniej dużo mówiło się o tym, że Lewandowski może zdążyć na mecz z Athletikiem Bilbao, a w mediach społecznościowych pojawiało się dużo materiałów z trenującym napastnikiem. Teraz już wiadomo, że Polak wraca do dyspozycji Xaviego, ponieważ znalazł się w szerokim składzie swojej drużyny na niedzielne spotkanie.

Nie jest pewne, czy Lewandowski rozpocznie to spotkanie w pierwszym składzie czy wejdzie z ławki. Nie można też wykluczyć, że w ogóle nie pojawi się na murawie, ale obecność w kadrze meczowej to już jasny sygnał, że lada moment będzie w pełnej dyspozycji, co jest ważne również dla reprezentacji Polski, która rozegra już niedługo pierwsze mecze w eliminacjach EURO 2024.