Barcelona - Real Madryt Transmisja ONLINE Gdzie oglądać El Clasico Barcelona - Real STREAM ONLINE LIVE 28.10.2023

FC Barcelona podejmuje Real Madryt w hicie hiszpańskiej ligi, który rozpala emocje kibiców futbolu na całym świecie. Znamy już składy i Robert Lewandowski zacznie El Clasico na ławce rezerwowych. Oba zespoły prezentowały ostatnio wysoką formę, więc szykuje się dobre widowisko. Czy Robert Lewandowski zagra dzisiaj w El Clasico? Być może dostanie szansę po przerwie. Polak kontuzji doznał ponad trzy tygodnie temu i tuż przed dzisiejszym hitem wznowił treningi. Ma jednak zaległości treningowe, więc nie wiadomo, czy trener Xavi Hernandez zdecyduje się z niego skorzystać.

FC Barcelona - Real Madryt Transmisja TV Gdzie oglądać El Clasico w TV dzisiaj 28.10.2023

FC Barcelona ma jeden punkt mniej niż Real Madryt. Jeżeli wygra, wyprzedzi wielkiego rywala w tabeli. - To mecz, w którym każdy zawodnik na świecie chce zagrać. My traktujemy go jako szansę i chcemy dobrze zagrać. Mamy za sobą dwa bardzo ważne zwycięstwa. Wygrana z Realem dodałaby nam pewności siebie, dodatkowo wyprzedzilibyśmy ich w tabeli. Dla nas to kluczowy mecz, bardzo ważny - powiedział Xavi Hernandez, trener Barcelony. Poniżej skład Barcelony.

Robert Lewandowski przed El Clasico Barcelona - Real wznowił treningi. Czy zagra w dzisiejszym meczu? - Oczywiście nie będę ujawniał, w jakim składze zagramy. Robert czuje się dobrze. Rozegrał cały trening, ma dobre odczucia i zadecydujemy przed meczem - stwierdził Xavi Hernandez.

Mecz FC Barcelona - Real Madryt wywołuje wielkie emocje. Kto będzie górą? - Barcelona to jak zawsze wielki zespół, bo jest w każdym elemencie świetnie zorganizowana. Defensywa, ofensywa... W tym sezonie dołączyli młodzi piłkarze, którzy mają wielką jakość. Spodziewamy się Barcy takiej jak zawsze - powiedział Carlo Ancelotti, trener Realu. - Wszyscy dobrze wiedzą, czym jest El Clasico. To mecz, który ogląda cały świat - dodał Włoch. Poniżej skład Realu Madryt.

Mecz FC Barcelona - Real Madryt w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany 28 października 2023 r. Początek El Clasico Barcelona - Real o godzinie 16.15. Transmisja TV z meczu Barcelona - Real na antenach Canal+ i Eleven Sports 1. Stream online z meczu Barcelona - Real na Canal+ ONLINE.

Sonda El Clasico 2023: kto wygra? FC Barcelona Real Madryt Będzie remis