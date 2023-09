Barcelona ze zwycięstwem, Lewandowski z golem? Polak chce podtrzymać dobrą passę strzelecką

Kursy TOTALbet: FC Barcelona - Betis

Nie ma chyba większych wątpliwości, że początek obecnego sezonu jest dla Roberta Lewandowskiego – delikatnie rzecz ujmując – niezbyt udany. Snajper Barcelony daleki jest od optymalnej formy, a jego występy można określić co najwyżej jako przeciętne. Pewnym promykiem nadziei jest jednak fakt, że w ostatnich dwóch ligowych starciach 35-latkowi udało się przełamać strzelecką niemoc i trafić wreszcie do siatki. Nie były to co prawda trafienia spektakularne – z Villarrealem dobitka z dwóch metrów do pustej bramki, z Osasuną gol z rzutu karnego – ale nie zmienia to faktu, że były piłkarz m.in. Bayernu Monachium odblokował się i udało mu się rozpocząć mini-serię, wynoszącą obecnie dwa spotkania. Lewandowski zdobył także dwie bramki podczas przerwy reprezentacyjnej, ta jednak z pewnością nie będzie kojarzyła mu się zbyt dobrze. Biało-czerwoni po dublecie swojego kapitana pokonali co prawda 2:0 Wyspy Owcze, ale kilka dni później ulegli w Tiranie Albanii 0:2, czym bardzo mocno zmniejszyli swoje szanse na awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Sporo za uszami w tej kwestii ma także Lewy, który w starciu przeciwko Albańczykom był jednym z najgorszych piłkarzy na murawie, nie stwarzając niemal żadnego zagrożenia pod bramką rywali. Zanim jednak dojdzie do kolejnej przerwy na kadrę, snajper Barcelony będzie chciał odbudować swoją formę. Zdaniem TOTALbet jest to zresztą możliwe, w opinii bukmachera Lewandowski jest bowiem głównym faworytem do strzelenia gola w sobotnim, domowym meczu przeciwko Betisowi Sewilla. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.60, a 35-latek wyprzedza w zestawieniu klubowych kolegów: Joao Felixa (2.53) oraz Lamine'a Yamala (2.53).

Jeśli chodzi o cały zespół Barcelony, także nie zaczął on sezonu w sposób spektakularny. Fakty są jednak takie, że po bezbramkowym remisie z Getafe na inaugurację, podopieczni Xaviego wygrali trzy kolejne mecze i dobili tym samym do ligowej czołówki. Po czterech seriach gier Blaugrana ma na koncie 10 „oczek” i zajmuje miejsce na najniższym stopniu podium – za plecami jedynie Realu Madryt oraz sensacyjnie spisującej się Girony. Trzeba przy tym przyznać, że gra mistrzów Hiszpanii nie powala na kolana. W starciu domowym z Cadiz zwycięstwo udało im się wyszarpać dopiero w końcówce (2:0) i wcale nie było tak, że rywal miał niesamowite szczęście. Przeciwnie, to goście mieli kilka dobrych okazji strzeleckich i mogli nawet pokusić się o wywiezienie z Camp Nou kompletu punktów. W wyjazdowych starciach z Villarrealem (4:3) oraz Osasuną (2:1) gra Dumy Katalonii także pozostawiała sporo do życzenia, ale i tym razem faworyci potrafili przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Czy podobnie będzie w sobotni wieczór, gdy w stolicy Katalonii zjawi się Betis? Ekipa prowadzona przez Manuela Pellegriniego z pewnością będzie bardzo trudnym rywalem, znajduje się bowiem w naprawdę wysokiej dyspozycji. Pomimo bardzo trudnego kalendarza Los Verdiblancos w 4 dotychczasowych meczach uzbierali 7 punktów, co daje im 7. pozycję w tabeli. Zespół ze stolicy Andaluzji ma na swoim koncie wyjazdowe zwycięstwo nad Villarrealem (2:1) oraz domowy triumf nad Rayo (1:0). Oprócz tego podzielili się oni punktami z Atletico Madryt (0:0), a także przegrali – pomimo dwubramkowego prowadzenia – z Athletikiem Bilbao (2:4). Zdaniem TOTALbet szanse na wywiezienie jakichkolwiek punktów z Camp Nou mają jednak niewielkie. Kurs na ich triumf wynosi bowiem 8.00, remis „wyceniono” z kolei na 5.50.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Barcelona – 1.38 remis – 5.50 Betis – 8.00

Podwójna szansa:

1X – 1.10 12 – 1.16 X2 – 2.82

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.07 nie – 7.20

Betis strzeli gola:

tak – 1.65 nie – 2.15

Strzelec gola:

Robert Lewandowski (Barcelona) – 1.60

Joao Felix (Barcelona) – 2.53

Lamine Yamal (Barcelona) – 2.53

Raphinha (Barcelona) – 2.74

Ferran Torres (Barcelona) – 2.98

Ilkay Guendogan (Barcelona) – 3.27

Borja Iglesias (Betis) – 3.45

