Bez pardonu wyciągnęli to Wojciechowi Szczęsnemu tuż przed dołączeniem do Barcelony! Cały internet o tym huczy, teraz te słowa brzmią inaczej

Kiedy pojawiły się plotki o tym, że Wojciech Szczęsny może błyskawicznie wrócić ze sportowej emerytury i dołączyć do FC Barcelony w miejsce kontuzjowanego Marc-Andre ter Stegena, z pewnością większość osób uznawała to jako żart, który jednak staje się rzeczywistością. Jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy sportowych na świecie, Fabrizio Romano potwierdził niedawno, że strony doszły do porozumienia i oficjalne ogłoszenie Szczęsnego jest kwestią najbliższych godzin. W tym czasie zarówno polscy, jak i hiszpańscy kibice, a także fani futbolu z całego świata, zaczęli prześcigać się w memach z polskim bramkarzem w roli głównej, ale również zaczęli przytaczać jego wypowiedzi z niedawnych wywiadów. Jedna z nich zwróciła szczególną uwagę internautów, bowiem Szczęsny poruszył tam temat najbliższego meczu pomiędzy Barceloną i Realem Madryt, a nagranie natychmiast stało się prawdziwym viralem.

Natychmiast wyciągnęli Szczęsnemu te słowa. Nagranie robi furorę

Furorę zarówno na polskich, jak i hiszpańskich profilach na platformie "X" robi nagranie, na którym Wojciech Szczęsny w rozmowie z portalem "meczyki.pl", tuż po ogłoszeniu swojej emerytury potwierdził, że wybiera się na ten mecz. - Jestem święcie przekonany, że w tym roku będę na El Clasico. Będę miał teraz czas, żeby te marzenie spełnić. - stwierdził były bramkarz reprezentacji Polski jasno dając do zrozumienia, że podczas sportowej emerytury miał zamiar oglądać z trybun najbardziej elektryzujące mecze. Teraz jednak te słowa mają inny wydźwięk.

Bez pardonu wyciągnęli to Wojciechowi Szczęsnemu tuż przed dołączeniem do Barcelony! Cały świat o tym huczy

W komentarzach nie brakuje bowiem żartobliwych wpisów, że Wojciech Szczęsny od początku wiedział, że jego kariera sportowa nie zakończy się w sierpniu tego roku i już wtedy miał zamiar dołączyć do "Dumy Katalonii". Nagranie szybko przykuło również uwagę hiszpańskich kont, które zapoznały się z wypowiedzią polskiego golkipera i również przyjęły żartobliwą narrację, że Szczęsny wiedział od początku.