Bilbao - Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO. La Liga Athletic - Barcelona STREAM LIVE ONLINE mecz Bilbao - Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 3.03

Athletic Bilbao - FC Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz Bilbao - Barcelona

Barcelona nie ma najlepszych wspomnień z meczów z Athletikiem Bilbao. To właśnie ten rywal wyeliminował w styczniu "Dumę Katalonii" w ćwierćfinale Pucharu Króla. Piłkarze z Kraju Basków poszli zresztą za ciosem, bo w czwartek wywalczyli awans do finału, eliminując Atletico Madryt. Zaledwie kilkadziesiąt godzin później Athletic rozegra kolejny hitowy mecz - tym razem w La Liga z FC Barceloną. Dość nietypowo to "Blaugrana" nie może narzekać na zmęczenie, bo po raz ostatni grała w zeszłą sobotę z Getafe. Po ponad tygodniu przerwy Barca wraca do gry i ma świetną okazję, by odrobić część strat w tabeli La Liga.

Athletic - Barcelona STREAM LIVE ONLINE La Liga Bilbao - Barcelona na żywo w Internecie dzisiaj 3.03

Barcelona w poprzednim meczu rozbiła Getafe 4:0, ale żadnego z czterech goli nie strzelił Robert Lewandowski. Najlepszy strzelec klubu ze stolicy Katalonii ma na razie 12 trafień w lidze i z pewnością chce powiększyć ten dorobek w Bilbao. Zwłaszcza w obliczu niespodziewanego (i kontrowersyjnego) remisu Realu Madryt z Valencią. W razie zwycięstwa z Athletikiem Barca zbliżyłaby się do lidera hiszpańskiej ekstraklasy na 6 punktów. Bardzo możliwe jest też wyprzedzenie czarnego konia z Girony, który w ostatnim czasie wyraźnie obniżył loty. Ale Bilbao tanio skóry nie sprzeda, bo po awansie do finału Pucharu Króla wciąż walczy też o miejsce dające awans do Ligi Mistrzów. Gospodarze niesieni żywiołowym dopingiem na San Mames powalczą o korzystny wynik z Barceloną.

Mecz Athletic Bilbao - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, 3 marca, o godzinie 21:00. TRANSMISJA na kanale Eleven Sports 1. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!