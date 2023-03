i Autor: AP PHOTO Leo Messi

Wielki powrót?

Coraz bliżej powrotu Messiego do Barcelony? Media przekazują wiadomość! Na przeszkodzie jeden szczegół

Leo Messi dokona wielkiego powrotu i wróci do Barcelony? Okazuje się, że kapitan piłkarskiej reprezentacji Argentyny bardzo naciska na to, aby wrócić na Camp Nou i jest zdeterminowany, aby tego dokonać. Powrotowi Argentyńczyka do "Dumy Katalonii" może jednak przeszkodzić jeden szkopuł! Giganci hiszpańskiej LaLigi będą musięli się naprawdę postarać.