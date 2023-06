Cristiano Ronaldo zdradził, kiedy zakończy karierę. Planuje też wielką inwestycję

Konferencja z udziałem CR7 była transmitowana na jego koncie na Instagramie. W szczycie oglądało ją około 200 tysięcy użytkowników. Ronaldo spotkał się z mediami w Madrycie, gdzie piłkarz przedstawił światu swój projekt, czyli wodę alkaiczną Ursu. Konferencja prasowa była pretekstem do zadania legendzie Realu Madryt kilku pytań. 38-latek został zapytany o przyszłość. Najbliższe dwa i pół roku wciąż obowiązują go jednak do gry w piłkę w arabskim Al-Nassr. Co potem?

- Będę grał przez dwa, może trzy lata. Wiem, jak dużo ważniejsze jest dbanie o siebie w tym wieku. W przyszłości nie wykluczam zakupu drużyny piłkarskiej - powiedział Ronaldo. Piłkarz dodał, że najprawdopodobniej będzie chciał zainwestować w jeden z hiszpańskich klubów. Już jeden Ronaldo jest szefem klubu LaLiga. Ronaldo Luiz Nazario de Lima od kilku lat jest inwestorem Realu Valladolid, który jednak po tym sezonie pożegnał się z hiszpańską elitą, bowiem zajął 18. miejsce w tabeli. - Hiszpania? Kocham ten kraj. Mam tu dom i mam nadzieję, że ponownie tu kiedyś zamieszkam - wyznał Cristiano.

Ronaldo zakończył pierwszy sezon w Arabii Saudyjskiej. W zespole Al-Nassr zagrał 19 spotkań, w których strzelił 14 goli. Nie udało mu się jednak zdobyć mistrzostwa. Al-Nassr zakończył ligowe rozgrywki na drugim miejscu.

Tomasz Kędziora o zgrupowaniu reprezentacji Polski