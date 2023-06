Córka napisała specjalny list do Kamila Grosickiego. Po jego przeczytaniu łzy płyną po policzkach

Zmiany w Śląsku Wrocław przed nowym sezonem. To on będzie miał wpływ na transfery

Kamil Grosicki po powrocie do polskiej Ekstraklasy przeżywa drugą piłkarską młodość. Wciąż jest w świetnej formie fizycznej, o czym przekonali się rywale Pogoni Szczecin w sezonie 2022/23. Wielokrotnie pokazywał im plecy, jak za najlepszych lat. Po zakończeniu dość długiej kampanii przyszedł wreszcie czas na zasłużony odpoczynek. W przerwie między sezonem a przygotowaniami do kolejnego wypadły akurat urodziny "Grosika". Zamiast zdjęć z wielkiej imprezy, pojawiło się coś, co wzruszyło nawet najbardziej powściągliwych w okazywaniu uczuć. Na Instagramie Grosickiego można przeczytać list, jaki z okazji 35 urodzin napisała do niego ukochana córeczka. Wyłania się z niego opis piłkarza, jakiego z pewnością nie znamy z boiska.

Szymon Marciniak dostał obłędną ofertę. Może zarobić grube miliony, zaskakująca propozycja

Piękny list od córki do Kamila Grosickiego

Trzeba przyznać, że dziecko bardzo się postarało. Odręcznie napisało naprawdę emocjonalne wyznania, a Kamil Grosicki mógł być dumny z tego, jak myśli o nim jedna z najważniejszych osób w życiu. "Dziękuję Wam wszystkim za życzenia urodzinowe" - napisał krótko przy fotce. "Wszystkiego najlepszego z okazji twoich najlepszych urodzin. Życzę ci samych sukcesów w piłce, żebyś zawsze był uśmiechnięty, a gdy będzie ci smutno, to od razu przyjdź do mnie" - zaczęła córka.

Jerzy Dudek przed finałem Ligi Mistrzów. „Manchester City jest w takim gazie, że…”

Takim ojcem jest Kamil Grosicki

W dalszej części możemy dowiedzieć się, jakim naprawdę tatą jest znany z występów w reprezentacji Polski skrzydłowy. "Jesteś najlepszym tatą na całym świecie. Spełniaj swoje najskrytsze marzenia. I zapamiętaj to do końca życia kocham cię najmocniej na całym świecie" - można przeczytać na specjalnej przesyłce, pełnej emocji i dziecięcej miłości, do Kamila Grosickiego.