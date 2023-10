Czwartkowy szlagier w Sewilli. Czy La Furia Roja zrewanżuje się Szkotom?

O połowę młodszy od Lewandowskiego piłkarz zbeształ go publicznie. W mediach aż huczy, są nagrania

Nie ma chyba większych wątpliwości, że reprezentacja Szkocji jest jedną z największych rewelacji trwających obecnie kwalifikacji do EURO 2024. Zespół prowadzony przez Steve’a Clarke’a przed rozpoczęciem zmagań nie był stawiany w roli faworyta, zdecydowanie wyżej szanse na awans oceniano w przypadku Hiszpanii i Norwegii, dysponującej zabójczym duetem Odegaard – Haaland. Tymczasem Wyspiarze zaskoczyli absolutnie wszystkich i po pięciu seriach gier są zdecydowanym liderem grupy A, mając w dorobku komplet zwycięstw! Szczególnie duże wrażenie wywarł na ekspertach triumf nad drużyną z Półwyspu Iberyjskiego. Pod koniec marca bieżącego roku Szkoci zagrali na Hampden Park w Glasgow fantastyczne zawody, wygrywając 2:0 po dublecie Scotta McTominay’a. Zawodnik Manchesteru United jest zresztą prawdziwym „fenomenem reprezentacyjnym” – pomimo że na co dzień występuje jako defensywny pomocnik, w trwających kwalifikacjach ma już na koncie 6 goli, będąc wiceliderem klasyfikacji strzelców, jedynie za plecami Romelu Lukaku. Zdaniem TOTALbet 26-latek ma niewielkie szanse, aby w wyjazdowym starciu z La Furia Roja poprawić swój dorobek. Kurs na taki rozwój wypadków legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 8.50, a McTominay’a wyprzedza w tym zestawieniu aż siedemnastu zawodników!

Eksperci z TOTALbet nie mają także wątpliwości, że trzy punkty pozostaną na Półwyspie Iberyjskim. Kurs na takie zdarzenie wynosi bowiem 1.24, podczas gdy ewentualny triumf gości „wyceniono” aż na 11.00. Mimo wszystko trudno dziwić się takim przewidywaniom, Hiszpanie w ostatnim czasie są bowiem w bardzo wysokiej formie. Najlepiej świadczą o tym rezultaty spotkań rozegranych przez nich podczas poprzedniej przerwy reprezentacyjnej. Podopieczni Luisa de la Fuente najpierw rozgromili na wyjeździe Gruzję (7:1), by kilka dni później – tym razem przed własną publicznością – zabawić się z Cyprem (6:0). Te wyniki robią rzecz jasna wrażenie, ale w przypadku straty punktów w starciu ze Szkocją na niewiele mogą się zdać. La Furia Roja wciąż ma całkiem dobrą pozycję wyjściową, ale znajdujący się za ich plecami Norwegowie z pewnością do samego końca będą próbowali wywierać presję i zepchnąć faworyta z miejsca dającego bezpośredni awans. Obie drużyny już trzy dni później zmierzą się w bezpośrednim pojedynku w Oslo, do tego czasu sytuacja w grupie może jednak ulec pewnym zmianom. Jak już jednak zostało wspomniane powyżej, grono ekspertów – łącznie z TOTALbet – przewiduje pewny triumf Hiszpanów, który w praktyce będzie dla nich oznaczał awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Czy tak w istocie się stanie? Przekonamy się już w czwartkowy wieczór.

