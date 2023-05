FC Barcelona – Mallorca TRANSMISJA TV Barcelona – Mallorca STREAM ONLINE Mecz Barcelony dzisiaj 28.05 GDZIE OGLĄDAĆ?

FC Barcelona – Mallorca TV TRANSMISJA Mecz Lewandowskiego dzisiaj 28.05 GDZIE OGLĄDAĆ?

Barcelona już wcześniej zapewniła sobie tytuł mistrza Hiszpanii, jednak po wygranym spotkaniu z Espanyolem podopieczni Xaviego zdecydowanie spuścili z tonu. Przegrali dwa mecze z rzędu i fani z pewnością liczą na to, że w ostatnim meczu na Camp Nou ich ulubieńcy pokażą dobrą grę i pokonają drużynę z 11. miejsca w tabeli. Z pewnością liczą też na bramki Lewandowskiego, który jest o malutki krok od zdobycia tytułu króla strzelców.

FC Barcelona – Mallorca TRANSMISJA Barcelona – Mallorca STREAM ONLINE

Choć dwa ostatnie mecze Barcelona przegrała, to Robert Lewandowski może zaliczyć je raczej do udanych – w obu strzelił po jednym golu. Obecnie ma on 23 gole na koncie i ma 5 goli przewagi nad Karimem Benzemą. Francuzowi został już tylko jeden mecz do rozegrania więc w zasadzie trudno sobie wyobrazić, by mógł jakkolwiek zagrozić już Polakowi. Mimo to Lewandowski z pewnością postara się o wyśrubowaniu swojego dorobku.

Mecz FC Barcelona – RCD Mallorca zostanie rozegrany w niedzielę, 28 maja. Start meczu zaplanowano na godzinę 19:00. TRANSMISJA TV z meczu Barcelona – Mallorca dostępna będzie na kanale Canal+ Sport 2. STREAM ONLINE dostępny będzie na płatnej platformie Canal+ Online. Relacja na żywo z meczu Barcelona – Mallorca na sport.se.pl.