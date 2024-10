Hiszpanie naprawdę napisali to o Marinie Łuczenko-Szczęsnej. Żona Wojciecha Szczęsnego przykuła uwagę mediów

Te słowa szybko wróciły do Wojciecha Szczęsnego. Nikt się nie spodziewał takiego obrotu sprawy

Warunki, w jakich Marina Łuczenko-Szczęsna mieszka w Hiszpanii zapierają dech w piersiach! Tak rodzina Wojciecha Szczęsnego żyje na co dzień

Wojciech Szczęsny miał cieszyć się emeryturą i rodzinnym życiem, jednak po kilku tygodniach tejże, otrzymał niezwykle ciekawą ofertę – FC Barcelona poprosiła go o wznowienie kariery i wsparcie zespołu do końca sezonu z powodu poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Ostatecznie 34-latek postanowił faktycznie przystać na tę ofertę „Dumy Katalonii”, w której gra przecież jego serdeczny przyjaciel Robert Lewandowski. Tym samym Marina Łuczenko-Szczęsna dołączyła do grona WAGs hiszpańskiego klubu i od razu zwróciła na siebie uwagę tamtejszych mediów sportowych. Dziennikarze zachwycają się urodą i karierą pochodzącej z Ukrainy piosenkarki.

Tak nazwali Marinę Łuczenko-Szczęsną. Hiszpanie nie hamowali się

Wiele osób zastanawiało się, jak Marina Łuczenko-Szczęsna podejdzie do pomysłu wznowienia kariery przez swojego męża, który miał skupić się właśnie na życiu rodzinnym. Piosenkarka z pewnością liczyła na wsparcie ukochanego w domu przy drugim dziecku, które niedawno przyszło na świat. Kobieta sama zabrała głos w tej sprawie, publicznie wspierając swojego ukochanego w jego decyzji. Hiszpanie nie mogli odpuścić takiej okazji i dokładnie przyjrzeli się życiu rodzinnemu Wojciecha Szczęsnego. Marina Łuczenko-Szczęsna została przez nich nazwana wręcz oszałamiającą! – Oto Marina Łuczenko, nowa oszałamiająca WAG FC Barcelona – pisze que.es – piękna Marina towarzyszy mu (Wojciechowi Szczęsnemu – przyp. red.) w ekscytującej przygodzie – dodano. Portal wymienił też sukcesy piosenkarki na scenie muzycznej i telewizyjnej.