i Autor: Paweł Skraba/Supe Express, Tomasz Radzik/Super Express

Zagra w Barcelonie!

Jacek Kazimierski wprowadzał Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski. Zaskakująca prognoza co do jego długości kariery w Barcelonie [ROZMOWA SE]

To już dzisiaj Wojciech Szczęsny ma przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z Barceloną. Zainteresowanie transferem jest nie mniejsze, gdy Robert Lewandowski dołączał do klubu z Katalonii.