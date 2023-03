Jan Tomaszewski nie miał litości dla Roberta Lewandowskiego! Odpalił prawdziwą bombę, nie zważał na kamerę [TYLKO U NAS]

O ciętym języku Jana Tomaszewskiego w ostatnim czasie przekonali się nie tylko kolejni selekcjonerzy reprezentacji Polski, z Paulo Sousą na czele, ale także największe gwiazdy "Biało-czerwonych". Były golkiper Polaków często mówi to, co naprawdę myśli na jakiś temat i znów to potwierdził podczas ostatniej rozmowy z "Super Expressem", podczas której Jan Tomaszewski odpowiadał na pytania internautów. Jedno z nich dotyczyło pozycji na boisku Roberta Lewandowskiego, na której ten gra w Barcelonie. Po usłyszeniu tego pytania, Jan Tomaszewski powiedział wprost, że chyba nikt nie wie, gdzie dokładnie gra kapitan reprezentacji Polski.

Jan Tomaszewski wypalił na wizji mówiąc o Robercie Lewandowskim! Wypunktował go niemiłosiernie

- Na jakiej pozycji gra Robert Lewandowski? Na boskiej… Jeden Bóg wie, gdzie co on w ogóle ma grać… My to w "Super Expressie" mówiliśmy rok „Robert nie idź tam”! Przebiegał w Bayernie 7-8 km, tutaj przebiega 12 (…) Najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki – bo tak Roberta trzeba traktować, sam sobie wybrał taką rolę - wypalił legendarny bramkarz reprezentacji Polski. Posłuchajcie całej rozmowy z Janem Tomaszewskim, zaglądając do naszego materiału wideo poniżej!