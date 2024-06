Joan Laporta ujawnił prawdę na temat Lewandowskiego! Polak mógł odejść z Barcelony, te słowa prezydenta klubu nie pozostawiają złudzeń

To staje się pewne!

Robert Lewandowski w pierwszym sezonie w Barcelonie zdobył z klubem Superpuchar Hiszpanii oraz mistrzostwo kraju, a sam sięgnął po koronę króla strzelców w lidze hiszpańskiej, do tego łącznie zdobył 33 bramki w 46 meczach. W dopiero co minionym sezonie w 49 spotkaniach Polak trafiał do siatki 26 razy i prezentował wyraźnie mniej stabilną formę, a sam klub nie sięgnął po żaden tytuł. Z tego powodu pojawiło się sporo plotek na temat nawet odejścia polskiego napastnika, czego chciał były trener Barcelony, Xavi. Okazuje się też, że klub miał oferty za Lewandowskiego.

Laporta wierzy, że Lewandowski wciąż będzie gwiazdą zespołu

Joan Laporta w rozmowie w podcaście „El podcast del president” wyjawił, że Robert Lewandowski... odrzucił oferty z Arabii Saudyjskiej. Zdaje się więc, że była realna możliwość, żeby Polak odszedł z klubu, jednak swoją postawą pokazał, że ma coś jeszcze do udowodnienia w Barcelonie. – Jest zmotywowany, odrzucił oferty z Arabii i nie chciał wyjeżdżać, ponieważ czuje się dobrze w tym kraju – powiedział Joan Laporta.

Wcześniej prezydent „Dumy Katalonii” zapewnił, że postrzega Polaka jako wartościowego zawodnika i ma nadzieję, że Flick wyciągnie z niego to, co najlepsze. – Mamy bardzo dobrych zawodników takich jak Frenkie de Jong, Gundogan, Joao Felix i Lewandowski. Flick wydobędzie maksimum z zawodnika takiej jakości. Kiedy wygraliśmy ligę, strzelił 26 goli, w tym roku prawie 20, łącznie 26. Polak to napastnik, na którego można liczyć – podkreślił Joan Laporta.