Kylian Mbappe i Robert Lewandowski połączą siły w FC Barcelona?! Sensacyjne doniesienia prosto z Francji

Sytuacja na linii Mbappe - Paris Saint-Germain jest wyjątkowo napięta. Kontrakt francuskiego gwiazdora wygasa w czerwcu przyszłego roku, a niewiele wskazuje na to, że dojdzie do jego przedłużenia. 24-latek niedawno udzielił wywiadu, w którym skrytykował funkcjonowanie klubu, a jego opór sprawił, że PSG wyciągnęło konsekwencje i nie zabrało go na przedsezonowe tournee do Japonii. Wielu ekspertów odbiera ten ruch za jawny sygnał mówiący o tym, że Mbappe jest oficjalnie na sprzedaż. Znany dziennikarz Fabrizio Romano wskazał nawet konkretną ofertę - saudyjskie Al Ahli miało zaoferować za Francuza aż 300 milionów euro! Byłby to transferowy rekord, jednak faworytem do pozyskania króla strzelców mundialu jest Real Madryt. Wobec tego niezwykle zaskakujące są doniesienia "L'Equipe" o potencjalnym transferze do FC Barcelona!

Kylian Mbappe i Robert Lewandowski połączą siły w FC Barcelona?!

Barcelona od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, co znacząco utrudnia jej działania na rynku transferowym, ale nie przeszkodziło to drużynie z Katalonii w ściągnięciu m.in. Roberta Lewandowskiego. Zdaniem "L'Equipe" mistrzowie Hiszpanii rozważają ściągnięcie Mbappe i mieli nawet wymyślić specjalny plan. W poniedziałek ma dojść do spotkania przedstawicieli "Blaugrany" i PSG, a w ramach transakcji miałoby dojść do wymiany za kilku piłkarzy!

Barcelony nie stać na pieniężną zapłatę za Mbappe, więc klub byłby gotowy wysłać do Paryża kilku zawodników. To miałoby stanowić rekompensatę za Francuza, a przy okazji odciążyłoby budżet na pensje, w którym znalazłoby się miejsce na wypłatę dla gwiazdora. Obecnie jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy Barcy jest Robert Lewandowski, jednak dziennikarze nie wymienili żadnych nazwisk. Niewykluczone, że działacze "Dumy Katalonii" wymarzyli sobie zabójczy duet Mbappe-Lewandowski i to inni zawodnicy są rozpatrywani w kontekście ewentualnej zamiany z PSG.

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦Understand it’s worth €300m — record fee.No talks on player side.⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023