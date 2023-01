Kylian Mbappe jednak zasili szeregi giganta?! Nowe informacje, saga rozpoczyna się od początku

Mbappe „wystawił” Real

Choć o przenosinach Kyliana Mbappe do Realu Madryt mówiło się już od długiego czasu to wydawało się, że latem 2022 roku sprawa wreszcie znajdzie swój pozytywny finał. Negocjacje były bowiem niezwykle zaawansowane. Do tego stopnia, że „Królewscy” rozpoczęli nawet przygotowania do prezentacji Francuza. Ostatecznie 24-latek dał się jednak skusić niebotyczną pensją oraz szeregiem przywilejów i podpisał nowy kontrakt z Paris Saint-Germain. Niemal pewne było wówczas, że na zawsze zamknął sobie tym samym drogę do Realu Madryt.

Mbappe w Realu – kolejny odcinek sagi?

Od czasu sytuacji opisanej powyżej relacje pomiędzy obiema stronami mocno się ochłodziły. Wg „The Athletic” nie na tyle jednak, aby madrytczycy porzucili pomysł sprowadzenia zawodnika. Powyższe źródło donosi, że 24-letni Francuz nie jest zadowolony z projektu, który realizowany jest w Paryżu i będzie chciał zmienić otoczenie. Angielscy żurnalści podają także, że do ponownego kontaktu pomiędzy Realem i Mbappe doszło już w trakcie MŚ w Katarze. Choć naturalnie nie można być w stu procentach pewnym intencjom obu stron, cała sprawa bez wątpienia jest rozwojowa i najprawdopodobniej przez kilka kolejnych miesięcy będziemy bombardowani doniesieniami na ten temat.

Kylian Mbappe – przebieg kariery

Kylian Mbappe szerszej publiczności dał się poznać dzięki obiecującym występom w AS Monaco. To właśnie dzięki temu Paris Saint-Germain w 2018 roku zdecydowało się wyłożyć na jego transfer aż 180 mln euro. Jego dotychczasowy bilans w barwach klubu ze stolicy Francji to 240 występów, 191 goli i 93 asysty. 24-latek ma już na swoim koncie także 66 meczów w rodzimej reprezentacji, dla której zdobył 36 bramek. Wraz z „Trójkolorowymi” wywalczył srebrny medal niedawno zakończonych MŚ. Został także królem strzelców tej imprezy.

